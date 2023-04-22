Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Bmöcek, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde bu yıl büyük bir coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Böcek, mesajında, "Demokrasimizin, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın meşalesinin yakıldığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 103. yıldönümünde Ata’mızın çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutluyor olmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Bu özel ve anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum"ifadelerini kullandı.

23 Nisan 1920’de yoklukların ve zorlukların hakim olduğu bir süreçte “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak Cumhuriyete giden yolda önemli bir rol üstlendiğini belirten Böcek, şunları kaydetti: " Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu günden bu yana ulusal egemenliğimizin sembolü olmuş, varlığıyla bizlere güç ve güven vermiştir. 103 yaşında ulu bir çınar olan Türkiye Büyük Millet Meclisi dün olduğu gibi bugün de Yüce Türk Milleti’nin ortak iradesinin yansıması olmuş, olmaya da devam edecektir. Bugün sizin gününüz. Gününüz kutlu olsun. Bizler sizlere, daha aydınlık, daha özgür, daha güzel bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamlı günü ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı olan siz kıymetli çocuklarımıza armağan eden Ata’mız gibi sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Ata’mızın gösterdiği hedefe, O’nun devrimlerine inanarak yürüyeceğinize olan inancım tamdır. Bu yol da Ata’mızın “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü bu yolda geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da en büyük yol göstericiniz olacaktır."

"Coşkuyla kutlanıyor"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mını Cumhuriyetin 100. yılına yakışır şekilde bu yıl büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını kaydeden Böcek, " Cadde ve meydanlarımızı al bayraklarımızla süsledik. Antalya Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali ile dolu dolu bir bayram yaşamanız için müzik ve eğlence dolu bir program hazırladık. Bu programlara depremzede çocuklarımızı ve ailelerini de davet ederek sizlerle birlikte bir nebze de olsa mutlu olabilmelerini sağladık. Yüzünüzden gülücüklerin, kalbinizden sevginin eksilmemesi, gözlerinizdeki ışıltının hep sürmesi dileğiyle tüm bayramlarınızı mutluluk içerisinde geçirmenizi diliyorum" dedi.