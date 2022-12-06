Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (AESOB) oda başkanlarıyla biraraya gelerek, esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi. Halk Et’i kurarak halkı sağlıklı ve ekonomik fiyatlı etle tanıştırdıklarını belirten Başkan Böcek, vatandaşa uygun fiyatlı damacana ve bardak suyu hizmeti sağlayacak Ant Su Projesi’nin de startını verdiklerini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, bu hizmetleri yaparken esnafla rekabet içinde olmadıklarının da altını çizdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (AESOB) oda başkanlarıyla biraraya gelerek, esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi. Halk Et’i kurarak halkı sağlıklı ve ekonomik fiyatlı etle tanıştırdıklarını belirten Başkan Böcek, vatandaşa uygun fiyatlı damacana ve bardak suyu hizmeti sağlayacak Ant Su Projesi’nin de startını verdiklerini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, bu hizmetleri yaparken esnafla rekabet içinde olmadıklarının da altını çizdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (AESOB) ziyaret ederek, oda başkanları ile toplantı yaptı. Gazipaşa’dan Kaş’a 75 oda başkanının katıldığı toplantıda esnafın sorunları masaya yatırıldı. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantı öncesi esnafa seslenen Başkan Böcek, kendisinin de ulaşım esnaflığından geldiğini hatırlattı. Her ilçede esnafın sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, sık sık toplantılar ve çalıştaylar düzenleyerek kenti esnafla birlikte yönetmeye çalıştıklarını anlattı. Vatandaşın derdine derman olmaya geldiklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, geçen dönem yapılan sözleşmelerde işlevi kaybolan Halk Ekmek fabrikasının yerine Döşemealtı’nda 120 bin kapasiteli Halk Ekmek Fabrikası açarak, halka 3.25 TL’den ekmeği sattıklarını anlattı.

5 ton su 5 lira

Elektrik fiyatlarındaki artışın maliyetlere yansımasıyla su fiyatlarının da arttığını kaydeden Başkan Böcek, geçen hafta suda indirim yaparak, vatandaşın fatura yükünü azalttıklarını aktardı. Türkiye’nin en ucuz suyunu artık Antalya’nın kullanacağını belirten Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi. “Antalya genelinde 5 ton su bir ekmek parası, 5 TL oldu. Esnafımız için ticarethanelerde 10 tona kadar suyun ton fiyatını 23,6 liradan 11 liraya düşürdük. Hayvancılıkla uğraşanlara 50 ton suyu 50 lira yaptık. Öğrencilerimize 5 ton suyu ücretsiz veriyoruz” diye konuştu.

Esnafla rekabet içinde değiliz

Halk Et’i kurarak halkı sağlıklı ve ekonomik fiyatlı etle tanıştırdıklarını belirten Başkan Böcek, vatandaşa uygun fiyatlı damacana ve bardak suyu hizmeti sağlayacak Ant Su Projesi’nin de startını verdiklerini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, bu hizmetleri yaparken esnafla rekabet içinde olmadıklarının da altını çizdi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in her zaman esnafın sorunlarını dinlediğini ve yanında olduğunu belirtti. Su faturalarındaki yüzde 60’a varan indirimin vatandaş kadar esnafın da yüzünü güldürdüğünü ifade eden Dere, “Ticarethanelere uyguladığınız su indirimi yüreğimize su serpti. Halı yıkama, oto yıkamacı, kuaförü, berber gibi birçok işyerinin bu indirimden dolayı maliyetleri düştü. Esnafa yönelik yapmış olduğunuz çalışmadan dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Sobacılar Çarşısı Ahi Meydanı’nda başlattığı yenileme çalışmaları için Başkan Böcek’e teşekkür eden Adlıhan Dere, “Talebimiz üzerine burada güvenlikten, çevre düzenlemesine, aydınlatmadan, onarım ve yenilemeye çok güzel bir çalışma başlattınız. Sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Başkan Muhittin Böcek’in seçildiği günden bu yana esnaf adına bir çok önemli çalışma yaptığını hatırlatan AESOB Başkanı Adlıhan Dere “Pandemide kapanma olduğu dönemde birçok esnafımızın kiralarını almadınız. Bazı vergileri almadınız. Otobüs esnafımıza yakıt desteği sağladınız. Su borcu olan esnafa kesintiye gitmediniz. Akaryakıta gelen zamlar sonrası otobüs, taksi, servisçi esnafımızı enflasyon karşısında ezdirmediniz. Odalarımızın taleplerini yerine getiriyorsunuz. Esnafımızın yararına faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Muhittin Başkan içimizden biri. Başkan olmadan önce ulaşım esnafıydı. Esnafın halinden esnaf anlar. Bir de demek ki şoför de bakkal da büfeci de bir yere gelebiliyor, bunu gösterdiniz” ifadelerini kullandı.