Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. ‘Böyle bir şehre büyükşehir belediye başkanlığı yapmak büyük bir onur ve sorumluluk. Bu görevi hakkıyla yaptığınıza bizzat şahidim” diyen Ahmet Davutoğlu, Başkan Muhittin Böcek’in deprem bölgesi Gaziantep ve Nurdağı’nda yaptığı çalışmaları bizzat gördüğünü belirterek, verdiği hizmetten dolayı teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde karşıladı. Ahmet Davutoğlu, büyükşehir belediyesi bürokratları ile tek tek tokalaştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde belediye şeref defterini imzaladı. Ahmet Davutoğlu, daha sonra başkanlık makamına geçerek, bir süre Başkan Böcek ile sohbet etti.

"25 milyona hizmet veriyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, “Hep birlikte bu zorlu süreci tamamlayarak, baharı getireceğiz” dedi. Antalya’nı turizm ve tarımda Türkiye’nin başkenti olduğuna dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, “Özellikle turizm de yapılması gereken çok önemli çalışmalar var. Antalya’yı geçtiğimiz yıl yaklaşık 13 milyon turist ziyaret etti. 10 milyona yakında yerli ziyaretçimiz geliyor. Yıl içinde yaklaşık 25 milyon vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Ancak Antalya’nın resmi nüfusu 2 milyon 688 bin. Bu nüfusa oranla devletten destek alıyoruz. Altyapıdan ulaşıma, kültür sanat etkinliklerine kadar 25 milyona hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma önemli yatırımlar yapıyoruz. Güneş enerjisi santrallerimiz ile çiftçimize yüzde 80 oranında elektriği ücretsiz veriyoruz” diye konuştu.

"Antalya dünyaya açılan pencere"

Antalya’ya gelince kendisini ev sahibi gibi hissettiğini belirterek konuşmasına başlayan Ahmet Davutoğlu ise, “Toros dağlarının bir çocuğu olarak ne zaman Antalya’ya gelsem evime gelmiş gibi hissederim. Sizlerin misafiri olmak, sılaya dönmüş hissi oluşturuyor. Antalya ülkemiz açısından çok önemli bir yere sahip. Dışişleri Bakanlığım döneminde Antalya’ya Dış İlişkiler Temsilciği açmıştık. Çünkü Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresidir. Antalya turizm ve tarımın merkezidir. Böyle bir şehirde büyükşehir belediye başkanlığı yapmak hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Bu görevi hakkıyla yaptığınıza bizzat şahidim. Ramazan Bayramı’nda Gaziantep’te birlikteydik. Deprem bölgesinde özellikle Nurdağı’na yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Böcek, ziyaret anısına Davutoğlu’na plaket ve Döşemealtı halısı hediye etti.