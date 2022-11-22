Akseki’de muhtarlarla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Göreve geldiğimizden beri Akseki’ye 82 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yaptık, yapacağımız 78 milyon TL’lik yatırım daha var. Toplamda Akseki’ye 160 milyon liralık alt yapı yatırımı yapmış olacağız, Akseki’nin nüfusu az diye, az yatırım yapmıyoruz" dedi.

Akseki’de muhtarlarla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Göreve geldiğimizden beri Akseki’ye 82 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yaptık, yapacağımız 78 milyon TL’lik yatırım daha var. Toplamda Akseki’ye 160 milyon liralık alt yapı yatırımı yapmış olacağız, Akseki’nin nüfusu az diye, az yatırım yapmıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akseki ilçesini ziyaret etti. Aksekili muhtarlarla ilk olarak kahvaltıda bir araya gelen Başkan Böcek, ardından belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Böcek, 51 mahallenin bulunduğu Akseki’ye yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili muhtarlarla görüş alış verişinde bulundu.

"Akseki’ye toplam 160 milyonluk yatırım"

Göreve geldiklerinden bu yana Akseki’ye 82 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yaptıklarını kaydeden Böcek, “Görev süremizin sonuna kadar Akseki’ye yapacağımız 78 milyon TL’lik yatırım daha var. Toplamda Akseki’ye 160 milyon liralık alt yapı yatırımı yapmış olacağız. Akseki’nin nüfusu az diye, az yatırım yapmıyoruz. Kat kat yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet ediyoruz. Seçim öncesinde ne söylediysek tamamını yerine getiriyoruz. Her şeye rağmen geçmiş döneminin borçlarını ödüyoruz. Borç edebiyatı yapmıyoruz, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz” diye konuştu.

"Yerelden kalkınmanın önemi"

Yerelden kalkınmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Muhittin Böcek, “Yerelden kalkınarak, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, gençlerin hayata umutla bakacağı, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında daha aydınlık daha mutlu, özgürce yaşayacağımız güzel günler için çalışıyoruz. Birlik beraberlik içinde Antalya’nın tamamına hizmetlerimizi götürüyor. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

"Kadın muhtarla bir araya geldi"

Böcek, toplantının ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden Başkan Muhittin Böcek, bol kazançlar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür’ü de makamında ziyaret ederek, ilçenin sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Böcek, Akseki CHP İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti İlçe Başkanlığı’na da ziyarette bulunarak, partililerle bir araya geldi.

Gittiği her ilçede pozitif ayrımcılık yaparak bir kadın muhtarı ziyaret geleneğini de sürdüren Böcek, Belenalan Mahalle Muhtarı Havva Arıcı’yla bir araya geldi. Akseki’de düğmeli evleri de inceleyen Başkan Böcek, karşılaştığı Alman turist grubuyla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.