Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılın ilk iş gününde Kumluca ilçesini ziyaret ederek, sel felaketinin ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi. Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Böcek, sorun ve taleplerini dinledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılın ilk iş gününde Kumluca ilçesini ziyaret ederek, sel felaketinin ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi. Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Böcek, sorun ve taleplerini dinledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılın ilk iş gününde 12 Aralık gecesi sel felaketini yaşayan Kumluca ilçesinde incelemelerde bulundu.

“Yapılması gerekenler için buradayız”

Başkan Böcek, “Yeni yılın ilk iş gününde afet yaşayan Kumluca ilçemizi ziyaret etmek istedik. Selin ardından tüm kurum ve kuruluşlarla birlikle yaraları sarmaya çalıştık. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Bugün de yapılanları değerlendirmek, yapılması gereken daha ne varsa tespitlerde bulunmak için buradayız. Vatandaşımızın yanında olmaya, dertlerine derman olmaya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.

Muhtarları dinledi

Başkan Muhittin Böcek, Kumluca Muhtarlar Dernek Başkanı İbrahim Songur’u ziyaret ederek, ilçe muhtarlar ile bir araya geldi. Selin ardından yapılanlar ve ihtiyaçlarla ilgili muhtarlardan bilgiler alan Başkan Böcek, sorun ve taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca’da Antalya Milletvekili Aydın Özer’in babası merhum Ese Özer için düzenlenen mevlidine de katıldı.