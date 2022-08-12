Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partisinin 6 mahalle temsilciliğince ortaklaşa düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Başkan Böcek, kazanın başına geçerek, vatandaşlara aşure ikram etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partisinin 6 mahalle temsilciliğince ortaklaşa düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Başkan Böcek, kazanın başına geçerek, vatandaşlara aşure ikram etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığına bağlı Soğuksu, Meltem, Bayındır, Güvenlik, Yıldız ve Varlık mahalle temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği aşure etkinliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Aşure etkinliğine; CHP Milletvekilleri Cavit Arı, Çetin Osman Budak, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AŞURE BEREKET GETİRSİN

Başkan Muhittin Böcek, aşure kazanın başına geçerek, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure etkinliğini düzenleyen 6 mahalle temsilcisine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Aşuremiz bereket getirsin, dostluğu, kardeşliği daha güzel pekiştirdiğimiz günlerde bir arada oluruz inşallah. Allah kabul etsin” dedi.

Başkan Böcek, vatandaşlarla sohbet ederek, ikram edilen aşureyi yedi.