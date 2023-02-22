Hatay’a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Defne ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti.

Hatay’a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Defne ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanları ile deprem bölgesi Hatay’ı ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de hazır bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu, Defne ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadır kenti ve aşevini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, Hatay’da yaptıkları çalışmalar hakkında brifing veren Başkan Böcek, “Burada tüm ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İki aşevimiz, 800 kişi kapasiteye ulaşan çadır kentimiz, sağlık ekibimiz, cenaze hizmetlerimiz, ASAT ekiplerimiz ile Hatay halkına yardım için buradayız. Her gün 7 bin kişiye üç öğün yemek veriyoruz. 5 bin ekmek üretiyoruz. Ayrıca Gaziantep’te de çalışmalar yürütüyoruz. Depremzedelerimiz için yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Antalya’ya gelen depremzede vatandaşımız 148 bin 864’e ulaştı. Onlara da en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

"Başkanlara teşekkür"

Hatay’ın Defne ilçesinin depremde en çok zarar gören bölgelerden olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Hem yaraları sarmamız hem de geleceğe umutla bakan bir Türkiye inşa etmemiz gerekiyor. Elbette vatandaşlarımızın çok sorunu var. Biliyoruz 17 gün geçmesine karşın bazı ihtiyaçlar henüz giderilememiş. Sadece CHP’li belediye başkanlarımız değil bütün belediye başkanlarımız olağan üstü çaba harcıyorlar. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim” dedi.

"Hatay’ı ayağa kaldırmak görevimiz"

Hatay’ın kadim bir kent olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ demiştir. Dolayısıyla Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak, hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve Başkan Böcek, çadır kentte incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaları yerinde gördü. Çadır kentte kalan depremzedelerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Böcek, geçmiş olsun dileklerini iletti, sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Böcek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanları ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki koordinasyon merkezini de ziyaret ederek, çalışanlarla buluştu.