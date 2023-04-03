Büyükşehir Belediyesi Antalya Sahipsiz Hayvan Çalıştayı’na katılan Başkan Muhittin Böcek, toplumsal sorun olarak kabul edilen sokak hayvanlarının refahı ve toplumun huzurunun sağlanması adına ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, “Çünkü biz; sadece can dostlarımızın değil, kadınların, çocukların, engellilerin de dertlerini dert eden bir belediyeyiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentteki sahipsiz hayvan sorunlarını tespit etmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak, diğer kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler arasında işbirliği çalışmalarını desteklemek amacıyla "Antalya Sahipsiz Hayvan Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Antalya Temsilcisi Sevda Kıraç, dernekler, üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumlarından temsilciler ve hayvanseverler katıldı.

Kalıcı tedbirler gerek

Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, dünyanın tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğunu belirterek, insanoğlunun şehirleşmesi ile birlikte sokak hayvanlarıyla ortak yaşam konusunda bazı sorunlar ortaya çıktığını söyledi. Hayvan sayısının artışı, şehirleşmenin hayvanlar açısından getirdiği zor koşullar, artan hayvan kazaları ve hayvanlara uygulanan şiddetin uyum konusunda sorunları arttığına dikkati çeken Başkan Böcek, hem hayvanların korunması hem de toplum sağlığının devamlılığı için kalıcı tedbirlerin hayata geçirilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Sokak hayvanları bakım evi

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının ve toplum sağlığının korunması noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Muhittin Böcek, şunları anlattı: “2020 yılı Mart ayında ihale ettiğimiz Avrupa standartlarındaki Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evimizin inşaatını tamamlamış ve hizmete açmış bulunuyoruz. 1300 köpek ve 700 kedi kapasitesine sahip Sokak Hayvanları Geçici Bakımevimizde kedi-köpek ve ortopedi olmak üzere 3 ameliyathanesi, 1 acil kliniği, 1 k kliniği, 1 köpek kliniği, 1 post ortopedi kliniği, 2 köpek reviri, 1 kedi reviri olmak üzere toplam 7 klinik ve revir ortamında acil ve günlük tedavi protokolleri takip edilmektedir. 2 acil müdahale aracımız ile 24 veteriner hekim, 12 veteriner teknikeri, 3 teknisyen, 35 hayvan bakıcı ve hasta bakıcı ile 7/24 hizmet vermekteyiz.”

Desteğimiz sürecek

Başkan Muhittin Böcek, toplumsal sorun olarak kabul edilen sokak hayvanlarının refahı ve toplumun huzurunun sağlanması adına ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydederek, “Çünkü biz; hayvanlara, doğaya karşılıksız sevgi beslemenin maneviyatını biliyoruz. Çünkü biz; sadece can dostlarımızın değil, kadınların, çocukların, engellilerin de dertlerini dert eden bir belediyeyiz” dedi.

Çözüm önerileri konuşulacak

Antalya Sahipsiz Hayvan Çalıştayı’nda sokak hayvanları hakkında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tüm paydaşlarla ortak akılla ele alınacağını ifade eden Başkan Böcek, “Her kesimin değer yargılarını da dikkate alarak karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, beraber yaşam kültürünü nasıl oluşturabileceğimiz tartışılacak, çözüm önerileri konuşulacaktır. Çalıştayımız 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü olması nedeniyle daha da anlamlı hale gelmiştir” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek konuşmasını, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, hayvanlara, çevreye, doğaya saygılı, daha aydınlık, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye’yi, Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında hep beraber inşa edeceğimize olan inancımla hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Size Söz!.... Birbirini incitmeyen, hayvanların ve tüm canlıların haklarını koruyan, uzaklaşan değil kucaklaşan bir Türkiye çok yakın” ifadeleriyle tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından oturumlara geçildi. "Sorunlar Konulu Sunumlar" başlığıyla gerçekleştirilen I. Oturumda Doğa Koruma Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Erol Karacan, Antalya Barosu adına Avukat Ilgaz Ayça Yaz ve Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Murat Karabayoğlu sokak hayvanlarıyla ilgili sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oturumun devamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Reha Ağaoğlu, Tarım Orman İl Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Özlem Çağırıcı Armut ve Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Antalya Temsilcisi Sevda Kıraç da sahipsiz hayvanların sorunlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Çalıştay’ın II. Oturumunda ise çözüm önerileri ele alındı. Ezgi Gözeger’in Moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayın konuk konuşmacısı ise hayvan haklarıyla ilgili çalışmalarıyla öne çıkan sanatçı Yonca Evcimik oldu.