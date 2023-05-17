Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gençleri sporla buluşturacak, Sedir Spor Kompleksi inşaatındaki çalışmaları inceledi. Böcek, spor tesisinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açılarak Antalyalılara ve gençlere hediye edileceğini müjdeledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarım kalan projelerden olan Sedir Spor Kompleksi’ni tamamlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri sporla buluşturacak spor tesislerinden biri olan Sedir Spor Kompleksinde çalışmalar devam ediyor. Başkan Muhittin Böcek, ASAT tarafından Sedir Mahallesi’nde hayata geçirilen modern spor tesisinde ekibiyle birlikte inceleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve ilgili bürokratlarıyla birlikte spor kompleksini inceleyen Başkan Böcek yüklenici firma ile yaptığı görüşme sonucunda tesisin Cumhuriyet Bayramında tamamlanarak hizmete açılacağı müjdesini verdi.

100 milyon TL’ye mal olacak

Başkan Muhittin Böcek, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Bugün Antalya’mız için çok önemli bir gün. Sedir Spor Kompleksi 2018 yılında karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi fesih edilmiş bir inşaat. İhalesini yeniden yaparak, yarım kalan Sedir Spor Kompleksi’nde çalışmalara yeniden başladık. Yaklaşık 100 milyon TL’ye mal olacak bir yatırımımız. İçerisinde kapalı spor salonu, fitness alanları, basket, voleybol, uluslararası standartlara uygun ata sporumuzu yapacağımız çok hedefli büyük bir tesis. Bünyesinde 120 öğrenci kapasiteli kreş de bulunacak. Yüklenici firmadan sözünü aldık. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında görkemli bir açılışla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını gerçekleştireceğiz. Antalyalılara, spor camiasına, gençlere hediyemiz olacak. Emeği geçe, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.”