Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Vladimiroviç Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Yerhov ve Başkan Böcek, Antalya ve Rusya arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Rostov ve Kazan’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehirleri olduğunu söyleyen Başkan Böcek, Rusya ile Antalya arasında var olan ilişkileri çok daha ileri seviyeye taşımak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Vladimiroviç Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Yerhov ve Başkan Böcek, Antalya ve Rusya arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Rostov ve Kazan’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehirleri olduğunu söyleyen Başkan Böcek, Rusya ile Antalya arasında var olan ilişkileri çok daha ileri seviyeye taşımak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Rusya Başsavcılarının düzenlediği toplantıya katılmak üzere Antalya’ya gelen Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Vladimiroviç Yerhov, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ile birlikte Başkan Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek, Rus Büyükelçiyi eski belediye hizmet binasında bulunan makamında ağırladı.

“Rus turist sayısı 2 milyonu aştı”

Rus Büyükelçi Yerhov’u Antalya’da görmekten ve ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Rusya ile Antalya’nın her zaman işbirliği içerisinde olduğunu söyledi. Antalya’ya gelen Rus turist sayısının bugün itibariyle 2 milyonu geçtiğini belirten Başkan Böcek, “Türk turizminin başkenti Antalya olarak çok sayıda Rus vatandaşımızı şehrimizde misafir ediyoruz. Antalya’da yerleşik olarak da yaşayan çok sayıda Rus vatandaşımız var. Rostov ve Kazan kardeş belediyelerimiz. Honks ve Vladimir ile işbirliği protokolümüz var. Turizmin ve tarımın başkenti Antalya’mız ile Rusya arasındaki var olan ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak en büyük çabamızdır” diye konuştu.

“Büyükelçi yerhov’dan Antalya’ya övgü”

“Antalya bizim için çok büyük değere sahip bir bölge” diyen Büyükelçi Yerhov, Antalya’nın Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinde önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Bunun başlıca sebebinin her yıl milyonlarca Rus turistin Antalya’yı ziyaret etmesi ve yerleşmesi olduğunu ifade eden Büyükelçi Yerhov, ”Antalya’yı Moskova ve Rusya ile bağlayan birçok ortak nokta var. Bu bağlantının, bu iletişimin belediye ile konsolosluğumuz arasında da iyi olduğunu bildiğim için çok mutluyum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na konsolosluğumuza gösterdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Sergisi’ni gezdiler

Başkan Muhittin Böcek ziyaretin anısına Büyükelçi Aleksey Vladimiroviç Yerhov’a Antalya’nın tarihi simgelerinin yer aldığı bir plaket hediye etti. Başkan Böcek daha sonra konuk Büyükelçi’ye Antalya Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası fuayesinde yer alan Antalya Sergisi’ni gezdirdi.