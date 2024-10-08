Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ziyaretleri kapsamında CHP Kemer İlçe Başkanlığı ve Kemer Belediyesi’ni ziyaret etti. İki ziyaretinde de Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafından karşılanan Başkan Böcek, “Necati Hocamın çalışmalarını takdirle karşılıyor, benim adıma seçimlerde verdiği ne söz varsa hepsini yerine getireceğimize emin olmanızı istiyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ziyaretinde ilk olarak CHP Kemer İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe binasında partililerle sohbet ederek sorularını yanıtlayan Başkan Böcek, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Kemer Belediyesi’ne geçti. Burada daire müdürleri tarafından karşılanan Başkan Böcek, öncelikle yeni açılan Kemer Belediye Sineması’nı ziyaret ederek sinema salonu hakkında bilgi aldı.

Başkan Topaloğlu, makamında ağırladığı Başkan Böcek ve beraberindekilere yönelik olarak yaptığı konuşmada, “Sizler bizim örnek aldığımız bir belediye başkanısınız” diye sözlerine başladı.

“Kemer eğitimde bir marka haline geldi”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Antalya’da güzel şeyler yaptınız. Antalya’da iki dönem arka arkaya seçim kazandınız. Bunlar kolay olmuyor. Sizin gibi Kemer halkı da dört dönemdir bizi seçiyor. Onlara da meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Antalya yağlı güreşlerde marka olduğu gibi biz de burada eğitim de bir marka haline geldik. Anaokulundan 8’inci sınıfa kadar olan öğrencilerimize kırtasiye malzemelerini her yıl aynı renk aynı marka olarak dağıtıyoruz. Bin 400 lise öğrencimizi evden okula, okuldan dershaneye, dershanemizden evlerine ücretsiz olarak taşıyoruz. Kemer’de turizmcilerimizle beraber bin 100 öğrencimize ayda 2 bin 500 TL burs veriyoruz. Ayrıca bu yıl beşinci yılımız. Dershanemizde 400 öğrencimizi üniversite sınavına ücretsiz olarak hazırlıyoruz. İyi bir başarı yakaladık. Geçen sene Antalya birincisi ve Türkiye 117’incisi bizden çıktı. Kızımız Koç Üniversitesi’ne gitti. Bu yıl da Antalya beşincisi Türkiye 238’incisi bizden çıktı. O da Koç Üniversitesi’ne gitti. Önemli olan eğitime ne kadar destek verebilirsek geleceğimiz de o kadar garanti olur. Bu konuda bizlere destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Biz tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Birlikte güzel şeyler yapacağımıza eminiz” dedi.

“Her görüşten insanımızın oylarıyla yeniden seçildik”

31 Mart seçimlerinde hem Necati Hocamızı hem de bizleri bağrınıza bastığınız için teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurulduğu günden beri ilk defa Büyükşehir Belediyesi’nde bir rekor kırdık ve bu sizlerin sayesinde oldu. En başta bizi aday eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Antalya ve Kemer ittifakına çok teşekkür ediyorum. Her siyasi parti ve görüşten insanların desteği ile bu göreve yeniden seçildik. Bize destek olan olmayan tüm vatandaşlarımızın emrinde olacağımızın sözünü veriyoruz. Gazipaşa’dan Kaş’a kadar sizi mahcup etmemek için beraber çalışacağız. İktidar Antalya’da 20 belediyenin 18’ini kaybetmiştir. O iki belediye başkanı arkadaşımızla da ötekileştirmeden eşit hizmet politikası ile çalışmamızı sürdüreceğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum.”

“Necati Hocamın eğitime verdiği desteği takdirle karşılıyorum”

"Necati Hocamın emekli öğretmen olması dolayısı ile de eğitime verdiği bu desteği gerçekten de takdirle karşılıyorum" diyen Başkan Böcek, "Ben de aranızda bir eğitim hayırseveri olarak şunu söylemek isterim, Antalya’mızdan bin 837 okul var. 38 bin öğretmen, 5 yüz 15 bin öğrenci var. Türkiye’de iddialıdır Antalya. Okulların yüzde 40’ı hayırseverlerimiz tarafından yapılmıştır. Bin 837 okul içerisinde bütün okullar 750 kişiliktir. Benim sadece kendi yaptırdığım, gururum olan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi 1491 öğrencisi olan bir hayırseverim. Ben bugüne kadar eğitime katkı koyan, eğitim için çocuklarımıza destek olan herkese, Kemer’de gene Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına ve bu işe destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza sahip çıkan, Cumhuriyetimizin değerlerine inanan, Mavi Gözlü Dev Adam’ın yolunda yürüyen herkesle beraberiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu anlayış ve düşünceler içerisinde, Necati Hocam Kemerli hemşerilerimize benim adıma ne söz verdiyse gerçekleştireceğiz. Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur” ifadelerine yer verdi.

Belediyede ayrıca Başkan Topaloğlu ve daire müdürleri ile bir araya gelen Başkan Böcek’e, Kındılçeşme’nin Kemer Belediyesi tarafından kiralanarak halka kazandırılması için yapılacak çalışmalar, Tekirova’da yaşanan su sorununun çözüme kavuşturulması, asfalta ihtiyacı olan yolların düzenlenmesi, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleme yapılması ve Ralli Servis alanında uygulanacak proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.