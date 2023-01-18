Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat ve Gazipaşa ilçeleri muhtarlarını ağırlayarak, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat ve Gazipaşa ilçeleri muhtarlarını ağırlayarak, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Manavgat ve Gazipaşa muhtarları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. İlçe meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu ziyaretlerde muhtarlar mahallelerine ait sorunları ve taleplerini dile getirdi. Talepleri tek tek not alan Başkan Muhittin Böcek, muhtarlarla görüş alışverişinde bulunarak, sorunların çözümü için bürokratlarına talimat verdi.

“Söz Muhittin Böcek sözü”

Tüm ilçeleri tek tek ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geleceğini ifade eden Başkan Muhittin, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları anlatacağını, eksiklikler varsa yerinde tespit edip tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Böcek, “Söz Muhittin Böcek sözü, Ağzımızdan ne çıkarsa onu yerine getireceğiz” dedi.

Kimseyi ötekileştirmeden hizmetlere devam ettiklerini dile getiren Başkan Muhittin Böcek, “Tüm hemşehrilerime hizmet etmek boynumun borcudur. Dertlere derman olmak için geldik. Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.