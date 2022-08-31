Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer İlçesinde turizmcilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, hayata geçirilecek alt yapı projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer İlçesinde turizmcilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, hayata geçirilecek alt yapı projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ve turizmcilerle buluştu. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Böcek, bölgenin alt yapı sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştu.

“10 milyon turisti geçeceğiz”

“Ben, sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız” diyerek hizmet yolculuğuna çıktıklarını ifade eden Başkan Böcek, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar muhtar, sivil toplum örgütleri, turizmcilerle görüşerek, ortak akılla, kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerine devam ettiklerini söyledi. Turizm sektörünün pandemide sıkıntılı günler geçirdiğini hatırlatan Başkan Böcek, “Bugün baktığımızda 8.5 milyon turisti geçtik. İnşallah bu yıl 10 milyon turisti de geçeceğiz” dedi.

“Siyaset üstü çalışıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesine oranla Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekerek, “298 milyon Euro borcu olan bir belediye. Borç lügatı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakanlıklarla, kurumlarla siyaset üstü bir anlayışla çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile işbirliği içinde Serik-Belek Arıtmasının açılışını gerçekleştirdik. Sizlerin önerileri doğrultusunda da çok kısa süre içerisinde Kemer-Göynük ve Beldibi arıtmalarının yenilenmesi, kapasitelerinin artırılması çalışmalarını masaya yatırıyoruz” diye konuştu.

Kemer, Çamyuva, Göynük arıtmaları ihalesi bu yıl gerçekleşebilir”

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt da bölgede gerçekleştirilecek alt yapı yatırımlarını anlattı. Kurt, şu bilgileri verdi: “Kemer’le ilgili en önemli sorunlardan bir tanesi arıtma tesisleri. Bugüne kadar bu arıtma tesislerinin sağlıklı şekilde çalışmasıyla ilgili gerekli ıslahlarını yaptık, Çevre Bakanlığı’nın istediği şartlarda çalışmasını sağlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyemizin işbirliğinde yapılan Serik arıtmaları Türkiye’ye örnektir. Bu işbirliği protokolünde Kemer bölgesindeki arıtmalar başta olmak üzere Alanya’ya kadar tüm turizm bölgelerindeki arıtmaların Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yapılması ön görülmüştür. Öncelik Kemer Çamyuva Arıtma Tesisi yapımında, devamında da Göynük Arıtma Tesisi yapımında olacaktır. Şu anda her ikisi de Turizm Bakanlığı’nın öncelikli bütçe planlaması içerisindedir. Büyük ihtimalle bu yıl içerisinde ihalesi gerçekleşecektir.”

İçme suyu istasyonları yenilendi

Kemer’in diğer bir önemli sorununun da içme suyunun sürekliliğini, sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunun altını çizen Kurt, “Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatlarıyla Kemer bölgesinin tamamının içme suyunu Kiriş bölgesinden sağlıyoruz. Önümüzdeki 25 yılı rahat şekilde görebilmemiz için Kemer’deki tüm pompa istasyonlarını ve terfi istasyonlarını Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’nun da destekleriyle değiştirdik. Turizm sezonuna girerken zaman zaman şikayet aldık ama bunu yapmak durumundaydık. Şu anda tamamladık” dedi.

Toplantıda, Kemer-Çamyuva ve Göynük Arıtma Tesisinin yenilenmesi ve kapasitelerinin arıtılması projeleriyle ilgili de turizmcilere sunum yapıldı.