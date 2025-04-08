Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’ne katıldı. Zirvede konuşan Böcek, özgürlüğünden mahrum bırakıldığı için toplantıya katılamayan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’na selam göndererek, "Demokrasi ve adalet herkes için hakim olana dek mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi, yerel yönetimler arası iş birliğini güçlendirmeyi hedefledi. Zirveye katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuşmasına Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’na selam göndererek başladı.

Başkan Böcek, "Bu anlamlı birlikteliğimize vesile olan ancak özgürlüğünden mahrum bırakıldığı için aramızda olamayan TBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Demokrasi ve adalet herkes için hakim olana kadar milletimizle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Antalya’da 35 bin Alman yerleşik yaşıyor"

Konuşmasında Antalya’nın Almanya ile olan güçlü ilişkilerine dikkat çeken Böcek, "2024 yılında Almanya’dan Antalya’ya 3 milyon 517 bin 589 kişi geldi. Ayrıca yaklaşık 35 bin Alman vatandaş Antalya’da yerleşik olarak yaşıyor. Bu durum, iki ülke arasında kurulan kardeşlik bağlarının bir göstergesidir. Antalya ile Nürnberg arasında 28 yıldır süren kardeş şehir ilişkisi bu bağların en güzel örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

"Gerçek diplomasi kentler arasında kurulan bağlarla güçlenir"

Böcek, daha önce Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarafından verilen Kybele Ödülü’ne de değinerek, "Bu ödülü yalnızca şahsıma değil, kentler arası dayanışma, kültürel anlayış ve karşılıklı güveni önceleyen herkese ithaf ediyorum. Gerçek diplomasi, kalpten kalbe ve kentten kente kurulan bağlarla güçlenir. Kentlerimiz, küresel sorunlara yerelden çözüm üretme kapasitesine sahiptir. Antalya olarak biz, yerel demokrasiyi güçlendirmenin yanı sıra uluslararası iş birlikleriyle evrensel değerlerin taşıyıcısı olmayı da önemsiyoruz" şeklinde konuştu.