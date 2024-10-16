Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehirlerin başında gelen Antalya’nın iklim değişikliği yol haritasını belirlemek üzere “İklim Değişikliği Zirvesi” düzenledi. Maliyeti her ne olursa olsun temiz enerji yatırımlarına, çevre ve doğa dostu projelere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, “Hedefimiz Antalya’mızı iklim dostu bir kent yapmak” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusundaki farkındalık çalışmaları kapsamında Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) iş birliğinde “İklim Değişikliği Zirvesi” gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iklim krizinden en çok etkilenecek kentlerden birinin Antalya olduğuna dikkat çekti. Antalya’nın iklim değişikliğinden göreceği zararların ulusal ve uluslararası boyutlarda olabileceğini ifade eden Muhittin Böcek, “Antalya’mızın sahip olduğu zengin çevre değerlerini korumak ve gelecek nesillere taşımak için nötr karbon hedefimizle ilerliyoruz. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamında tarım, turizm, peyzaj, ulaşım, altyapı, kültür ve sanat gibi birçok alanda çevre odaklı, bilime ve tekniğe dayalı, ortak akılla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Böcek, maliyeti her ne olursa olsun temiz enerji yatırımlarına, çevre dostu ulaşım araçlarına, akıllı şehir ve yeşil şehir uygulamalarına, uzun vadeli çevre ve doğa dostu projelere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Böcek, hedeflerinin Antalya’yı iklim dostu kent yapmak olduğunu ifade etti.

“Görülmemiş olaylara şahit oluyoruz”

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise bir insanın hayatı süresince görmediği değişiklikleri birkaç yıl içinde gördüklerine dikkat çekerek, “Tarihin en sıcak yazını, en kurak yıllarını, en büyük depremini, altı ayda yağacak yağmurun birkaç saate yağdığına şahit oluyoruz. İklim değişikliğinde nasıl bir tarım yapacağız, nasıl bir turizm yapmamız gerekiyor ve nasıl bir şehir yönetimi olması gerekiyor bunların konuşulması gerekiyor. Bu zirveden çıkacak sonuçları çok değerli görüyorum” ifadelerini kullandı.

2 milyon 398 bin 198 fidan dikildi

İkim Değişikliği Zirvesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliği alanında yaptığı çalışmalar da anlatılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin son beş yılda toplam 2 milyon 398 bin 198 fidan dikimi gerçekleştirdiği açıklandı. Bu fidana dikimi 14 bin 389 ton CO2 eşdeğerinde bir karbon yutağına eş değer yeşil alan oluşturdu.

Oturumlar gerçekleşti

İklim Değişikliği Zirvesi açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. “İklim Değişikliği Zirvesi’nin Düzenlenmesindeki Amaç ve İklim Değişikliğinin Batı Akdeniz Bölgesi’ne Muhtemel Etkileri” başlıklı ilk oturumda Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Ethem Karadirek “İklim Değişikliği Ekseninde Su Kaynakları Yönetimi” konusunu ele aldı. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy “İklim Krizi ve Tarım-Gıda Sistemleri”, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Tamer Atabarut ise “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Perspektifinden Turizm” başlıklı sunum yaptı.

İkinci oturumda çözümler ele alındı

“Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri” konulu başlığında gerçekleşen zirvenin ikinci oturumuna Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz ve Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu katıldı. Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, ise son beş yılda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre alanında yaptığı çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

“Göller Yöresi, ’çöller yöresi’ne dönüşüyor”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise Batı Akdeniz’in küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenebilecek bir bölge olduğuna dikkat çekti. Ali Orkun Cengiz, “İklim krizinin en çok ayak izi bıraktığı yer Burdur’dur. Burdur Gölü, 50 yılda alan olarak yüzde 50’lik bir hacmi kaybetti. Gölümüz son 50 yılda 7 katlı bina yüksekliğinde seviye kaybı yaşadı. Yer altı sularımızın hızla tükendiği bir bölge oldu. Burdur Gölü, tuzluluk oranında artış gösterdi. Göçmen kuşlarının bu bölgeyi terk etmesine neden oluyor. Küresel iklim kriziyle Göller Yöresi, ’çöller yöresi’ne dönüşüyor” dedi.

“Eğirdir Gölü’nü kurtarmak için çalışıyoruz”

Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu da yapılan ilk anketlerde Isparta’nın en önemli sorunları başında çevresel sorunların çıktığına dikkat çekerek, “Eğirdir Gölü’nden yılda 123 milyon metreküp su tedarik ediyoruz. Bu rakamın azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Eğirdir Gölü’nden tarımsal sulamada kullanılan suyun azaltılması için çalışmalar yapıyoruz. Eğirdir Gölü’nü kurtarmak adına çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.