Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı’na katılan gençlerle birlikte Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle barış ve kardeşlik için zeytin ağacı dikti. Başkan Böcek, Gazze’deki hastane saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk kez organize edilen Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı çerçevesinde Eskişehir, İzmir ve Muğla’dan gelen katılımcı gençler ‘Cumhuriyet Buluşması’ adıyla Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde bir araya geldi.

Ömür boyu Cumhuriyet’e sahip çıkacağız

Proje etkinlikleri çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve katılımcı gençler, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle barış, kardeşlik ve sonsuz sağlığın simgesi olan zeytin ağacı dikti. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Başkan Böcek, “Eskişehir, İzmir ve Muğla’dan gençlerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Antalya’mıza hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz’ diyerek Cumhuriyet’imizi gençlere emanet etmiştir. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında da Ata’mızın devrimlerine inanarak aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız. Ömür boyu Cumhuriyet’imize ve dostluğumuza kardeşliğimize sahip çıkacak, Ata’mızın yolunda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Saldırıyı kınıyorum"

Gazze’deki hastane saldırısını da şiddetle kınadığını belirten Muhittin Böcek, “Dün akşam hastaneye yapılan saldırıda çocuklar, kadınlar, gençler, masum insanlar hayatını kaybetti. Bu vahşete dur demek lazım. Tüm dünyanın bu savaşa karşı birlik olması lazım. Bu vahşeti siz gençlerle beraber kınıyoruz. Bugün bu zeytin ağacını barış, dostluk ve kardeşlik adına dikiyoruz” dedi. Başkan Böcek ağaç dikiminin ardından konuk gençlere lavanta fidesi hediye etti.