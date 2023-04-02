Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem bölgesindeki vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sık sık bölgeye giden Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını da yerinde inceliyor. Bir kez daha Gaziantep’e giden Başkan Böcek, depremzedeler ile iftar sofrasında buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından büyük bir yıkımın yaşandığı Gaziantep’te yaraları sarmaya çalışırken, Başkan Muhittin Böcek de bir kez daha Gaziantep’e giderek depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Karkamış Belediye Başkanı’na ziyaret

Gaziantep ziyaretinde Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan’ı ziyaret eden Başkan Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, CHP Milletvekilleri İrfan Kaplan ve Bayram Yılmaz Kaya ile birlikte çeşitli temaslarda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesinin Antepli depremzedeleri yalnız bırakmadığını söyleyen Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Başkan Böcek ve ekibine teşekkür etti.

Nurdağı yerleşkesine ziyaret

Başkan Muhittin Böcek daha sonra CHP Karkamış İlçe Başkanı Metin Göğebakan ve ilçe örgütünün düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Böcek, Gaziantep Nurdağı’nda koordinatör belediye olarak çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesini ziyaret ederek Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Depremzedelerimizin yanındayız”

Depremzede vatandaşların yanında olmanın, onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmenin önemine dikkat çeken Başkan Böcek, “İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle sık sık geldiğimiz deprem bölgesine bir kez daha gelerek vatandaşlarımız ile birlikte olduk. İftar soframızı paylaştık. Depremin olduğu ilk günden bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeyiz. Kardeşlerimizin yaraları sarılana kadar da yanlarında olmayı sürdüreceğiz” dedi.