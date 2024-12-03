Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde engelli bireyler, aileleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Böcek, “Asıl engel sevgisizlik ve hoşgörüsüzlüktür. Engelsiz bir Antalya için çalışmaya devam ediyoruz” diyerek farkındalık mesajı verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir dizi etkinlikle kutladı. Etkinliklerde halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve dans performansları beğeni toplarken, engelli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

“Engelsiz Antalya” vurgusu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, Antalya’nın engelli bireyler için daha erişilebilir bir şehir olması adına yapılan çalışmalardan bahsetti. Böcek, “Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı projelerimizle her zaman yanlarındayız. Engelsiz plajlarımız, rampa ve eşik düzenlemeleri gibi hizmetlerle engelli vatandaşlara destek oluyoruz. Antalya, engelsiz bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

“Eğitimde dünya standartları”

Böcek, rehabilitasyon merkezinde 500’ün üzerinde özel gereksinimli bireye dünya standartlarında eğitim ve terapi hizmeti verildiğini belirterek, merkezin yapımında emeği geçen önceki başkanlar Menderes Türel ve Mustafa Akaydın’a teşekkür etti.

Spor malzemesi dağıtıldı

Programın sonunda özel bireyler, Başkan Böcek’e çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Etkinlikler boyunca engelli bireyler bol bol fotoğraf çektirip, müzik eşliğinde eğlenirken, Başkan Böcek, STK temsilcileriyle toplantı yaparak sorunları dinledi. Etkinlik, özel bireylere spor malzemesi dağıtımıyla son buldu.