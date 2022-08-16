Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ı ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ı ağırladı.

2018 yılından bu yana Antalya Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Murat Ulucan, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e veda ziyaretinde bulundu. Başkan Böcek, Ulucan’ın kentte önemli çalışmalara imza attığını belirterek yeni görevinde başarılar diledi. Ulucan da görev süresi boyunca Başkan Böcek ile uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, çalışmalara verdiği destek için teşekkür etti. Ulucan’a ziyaretin anısına Antalya’nın simgelerinden oluşan bir rölyef hediye eden Başkan Böcek, daha sonra Ulucan’ı aracına kadar uğurlayarak veda etti.