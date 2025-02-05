Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul’da bu yıl 28’incisi düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katıldı. Başkan Böcek, Türkiye’nin 61 milyar dolar olan turizm gelirinin yaklaşık 25 milyar dolarının Antalya’dan olduğuna dikkat çekerek, yerel yönetimlere konaklama vergisinden pay verilmesi çağrısını yineledi.

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2025, İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde başladı. Aynı zamanda Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı da olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın tanıtımına katkı sağlamak üzere fuarın açılışına katıldı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan ANTAB çatısı altında fuarda yer alan Antalya standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Başkan Böcek, Antalya standında büyükşehir belediye başkanları, sektör temsilcileri ve misafirlerini ağırladı.

Antalya’nın tanıtımına katkı

EMITT fuarının turizmin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, turizm sektörünün buluşma noktası olan fuarı önemsediklerini söyledi. Antalya’nın tanıtımına katkı sunmak için bu tür fuarların önemine dikkat çeken Başkan Böcek, "28. EMITT turizm fuarında olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 39 ülkeden 650’nin üzerinde turizm sektör temsilcileri burada. Açılış konuşmalarında 2024 yılına ait turizm verileri paylaşıldı. Ülkemizi 62 milyonun üzerinde yabancı turist ziyaret etti ve 17 milyonu Antalya’mıza geldi. 61 milyar dolar turizmden gelir var, yaklaşık 20-25 milyar doları Antalya’mızdan. Rakamlar sevindirici. Bu rakamları daha da yukarı çıkarmak için tüm kurum kuruluşlarımızla, sektör temsilcilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konaklama vergisi çağrısını yineledi

Belediyelerin konaklama vergisinden pay alması gerektiğini bir kez daha tekrarlayan Başkan Böcek, "Turizm Bakanlığı’nın turizmle ilgili yatak kapasitesine göre konaklama vergisinden pay verilmesi konusuna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Antalya’nın 2 milyon 696 bin nüfusu var ancak yerli ve yabancı turistle 26 milyon nüfusa ev sahipliği yapıyoruz. Biz 2 milyon 696 bin nüfusa göre para alıyoruz. Havası, suyu, alt yapısı her şeyine hizmet ediyoruz. Bunu bakanlığın düşünmesi gerek. Turizm sektörümüzü düşünüyor, turizm ilçelerimizin alt yapılarını, yollarını yapmaya çalışıyoruz. Tasarruf tedbirlerine uyuyoruz, alt yapı yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, hem ANTAB turizm birliği, hem Akdeniz Belediyeler Birliği başkanı olarak hem de turizmciler adına konaklama vergisi çağrımızı yineliyorum. Eğer konaklama vergisinden bizlere de katkı verilirse turizm sektöründe görev yapan herkese çok daha büyük destek ve katkılarımız olacak" diye konuştu.

Başkan Böcek, açılışın ardından fuarın en güzel ve göz alıcı stantlarından biri olan Antalya standında ziyaretçilerle bir araya geldi.