Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, afet bölgesine gönderilecek yardımlar konusunda vatandaşa çağrıda bulunarak, bölgeden gelen talepler doğrultusunda çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, soba, odun, yakacak, battaniye, yorgan, hijyen malzemeleri, bebek bezi, bebek maması, jeneratör, içme suyu, ekmek ve powerbank’a ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, afet bölgesine gönderilecek yardımlar konusunda vatandaşa çağrıda bulunarak, bölgeden gelen talepler doğrultusunda çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, soba, odun, yakacak, battaniye, yorgan, hijyen malzemeleri, bebek bezi, bebek maması, jeneratör, içme suyu, ekmek ve powerbank’a ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit’te oluşturulan Afet Yardım Merkezi’nde vatandaşların yardımlarını deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor. Yardım çalışmalarını yakından takip eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgeden gelen talepler doğrultusunda acil ihtiyaç listesini açıkladı. Başkan Böcek, deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, soba, odun, yakacak, battaniye, yorgan, hijyen malzemeleri, bebek bezi, bebek maması, jeneratör, içme suyu, ekmek ve powerbank olduğunu söyledi.

Artık bu ihtiyaçlar doğrultusunda yardım malzemesi getirilmesini isteyen Başkan Böcek, bugün itibarıyla bu malzemeler dışındaki diğer gıda, giyim vb malzeme sevkiyatının durdurulup, gönderilmek üzere toplanan malzemelerin muhafaza edileceğini, ihtiyaç halinde tekrar yönlendirme sağlanacağını kaydetti.