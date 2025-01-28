Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, Kepez’in 68 mahallesinde Büyükşehir Belediyesi, Kepez’de el ele, gönül gönüle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Antalya’yı ilçe ilçe gezen, sorunları ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bürokratları ile birlikte bu kez Kepez’deydi. Başkan Böcek ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kepez İlçe Örgütü’nde partililer ile bir araya geldi. Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez ve partililerle sohbet eden Başkan Böcek, Kepez’in 68 mahallesinde ne söz verildiyse, yapılması gereken ne varsa yerine getirileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü makamında ziyaret etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün çok mutluyum. Antalya’nın babası gelmiş. Kepez’e güzel hizmetler yapacağız. Bugün Kepez’imiz için çok güzel kararlar alacağız” dedi.

Zor günler geride kaldı

‘Kepez’de zor günler geride kaldı’ diyerek söze başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, “2024 yılında yaşadığımız olumsuz günlerde Mesut Başkan’ın yokluğunu hiç aratmadınız. Gün birlik ve beraberlik günü, her şey geride kaldı. Beraberce yol yürüyerek Antalya’da aldığımız oyları arttırarak, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Kepez’de değerlendirme toplantısı

Başkan Muhittin Böcek ve Mesut Kocagöz, meclis salonunda Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı. Başkan Böcek, Kepez’de yapılacak çalışmalara ilişkin talepleri dinleyerek, yapılması gereken projeleri değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak Kepez’e önemli hizmetler yaptıklarını aktaran Muhittin Böcek, “ASAT ekiplerimiz 320 km içme suyu hattı, 184 km kanalizasyon hattı döşedi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız 753 milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Kepez- Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 2019 yılında tamamlanması gerekiyordu, ancak yarıya bile gelemediler. Kepez-Santral projesinde 6414 konutu tamamladık. Çok az bir bölüm kaldı. Seçim döneminde vaat etmemiş olmama rağmen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirerek 545 konutu bir buçuk yılda tamamladık. Bunlar çok önemli ve anlamlı projeler” dedi.

Kepez’e yapılan yatırımla ilişkin bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, “Güneş Mahallemizde camimizi tamamladık. Kepez’e açtığımız Sağlık Merkezi’ne Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat aldık. 15 diş doktorumuz ile vatandaşlarımıza ücretsiz diş sağlığı hizmeti, evde bakım gibi çok özel hizmetler veriyoruz. Kepez’e yeni kreşler kazandırıyoruz. Kepez’in 68 mahallesinde Mesut kardeşimle birlikte yapılması gereken hangi projeler varsa tek tek hayata geçireceğiz. Daha 4 yılımız var, işin başındayız. Büyükşehir Belediyesi Kepez el elle, gönül gönüle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.