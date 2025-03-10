Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görev süresi boyunca bahanelere sığınmadan Antalya için yapılması gereken ne varsa yaptıklarını söyledi. Başkan Böcek, "6 yılda Antalya’nın nüfusu 210 bin 103 kişi artarken, 501 bin yeni araç trafiğe girdi. Ben 148 tane akıllı kavşak yaptım. Hükümet de üzerine düşeni yapmalı ve Alanya Otoyolu başta olmak üzere çevre yollarını bitirmeli" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısı yapıldı. 129 maddenin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, Antalya’da son dönemde sıkça dile getirilen trafik yoğunluğu ile ilgili açıklamalar yaptı. Geçmiş dönemde Antalya’ya çivi çakmış, hizmet etmiş belediye başkanlarına her defasında teşekkür ettiğini söyleyen Başkan Böcek, "20 belediyenin on sekizini kaybedenler hiç düşündünüz mü neden kaybettiniz? Neden bu Yörük çocuğunu bu Antalyalılar, 16 ilçe belediye başkanı bağrına bastılar hiç düşündünüz mü? Antalyalılar Sezar’ın hakkını Sezar’a veriyor, Antalya hiçbir şeyi affetmez" dedi.

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor"

"Takdir etmesini bilmeyenin eleştirme hakkı yoktur" diyen Başkan Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben Bakan Murat Kurum’a 100 binlik planı onayladığında teşekkür eden biriyim. Covid sürecindeki destekleriyle ilgili Cumhurbaşkanına, dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘ya teşekkür eden biriyim. Şimdi son zamanlarda yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. Billboardlarda ’Kavşakları yapıyoruz hayırlı olsun’ yazıyor. ‘Muhittin Böcek Uncalı Mezarlığı’na giden yolu yapmıyor’ deniyor. Alanya Otoyolu 22 yıldır milletin önüne her seçim öncesi getirildi. Bu kavşakların hükümetin görevi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Antalya kamuoyuna kavşaklar ve yollarla ilgili geç de olsa yapılıyor olmasına mutluluk duydum dedim. Ben de fesatlık yok. Hayatım boyunca hiç fesatlık etmedim. Yeter ki yapılsın" diye konuştu.

Başkan Böcek, 4. Etap Hafif Raylı Sistem’in hükümet tarafından 2025 yılında yatırım programına alınmadığına da dikkat çekti.

Balbey ihalesi 17 Mart’ta

Devlette devamlılık esastır ilkesiyle geçmiş dönemden yarım kalan projelere devam ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, "Doğu Garajı Kültür Merkezi’ni açtım. Her konuşmamda da bizden önce temelli atanlara teşekkür ettim. Yine geçmiş dönemden kalan Balbey Projesi ile ilgili mülkiyet sorunlarını çözdüm. Geçenlerde ihaleye çıktık. İhaleyi barter sistemiyle yani oradan kat karşılığı gibi vereyim diye düşündüm, ihaleye giren olmadı. Balbey için 17 Mart‘ta ihale yapıyorum. Orada yaşayan insanların babadan, atadan kalma yerlerini çözüyorum. 41 yıldır orası çözülmüyor. Herkesin desteğiyle yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz" dedi.