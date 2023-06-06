Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Olağan Meclisi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Birlik Başkanı Muhittin Böcek, konaklama vergisinden belediyelerin pay alması gerektiğini yineledi. Başkan Muhittin Böcek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bu konuyu yeniden ileteceklerini aktardı.

ANTAB Olağan Meclis Toplantısı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Birlik Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü ANTAB Meclis Toplantısı’nda gizli oyla encümen üyeliği seçimleri yapıldı. ANTAB encümen üyeliğine Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Konyaaltı Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Ataşoğlu, turizmciler Kadir Derel ve Murat Ziya Baykal seçildi. Kültür ve Turizm Komisyonuna ise Adem Murat Yücel, Necati Topaloğlu, Mutlu Ulutaş Zafer Tan ve Şevki Taç, Plan ve Bütçe Komisyonuna Mustafa Geyikçi, Mehmet Yüksel, Ali Polat, Elif Derya Canbulut ve Şinasi Gürocak seçildi.

Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi

2022 yılı faaliyet raporunun görüldüğü bir diğer gündem maddesinde konuşan ANTAB Birlik Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da yılda yerli ve yabancı misafirler dahil olmak üzere yaklaşık 25 milyon kişiye hizmet verdiklerini aktardı. Altyapı, temizlik gibi birçok alanda turizm bölgelerine önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Ancak belediye gelirlerine bakıldığında 2 milyon 688 bine nüfusa göre para alıyoruz. Kundu ve Belek’te güzel yollar yapıyoruz. Konaklama vergisi geldi. Belediyelerde pay almalı diye söyledik. Yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na seçilen Mehmet Nuri Ersoy’a bu talebimizi ileteceğiz. ANTAB üyelerimizle, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin geleneksel aylık toplantısında bir işbirliği yaparak sektör bileşenleriyle bir araya gelelim” dedi.

ANTAB Olağan Meclis Toplantısı’nda 2022 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.