Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Ziyarette Antalya için yapılacaklar ele alınırken, Başkan Böcek, Bakan Kurum ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Başkan Böcek ve Bakan Kurum’un gündeminde Antalya vardı. Bakan Kurum ile Antalya’nın doğasını koruyan sürdürülebilir projeler, krediler ve şehir planlaması konularında fikir alışverişinde bulunarak verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Böcek, “Hedefimiz, şehrimizi hem bugüne hem de yarınlara en iyi şekilde hazırlamak” dedi.

Antalya’nın turizmin cenneti olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum ise, Başkan Muhittin Böcek ile Antalya için yapılabilecekleri, çevre ve şehircilikle alakalı ihtiyaçları değerlendirerek, not aldıklarını belirtti.