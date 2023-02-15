Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem gündemiyle Vali Ersin Yazıcı, iş adamları ve turizmcilerle bir araya geldi. “Önümüzde uzun bir süreç var diyen” Başkan Böcek, “Sabırla, sakin bir şekilde hepimiz siyaset üstü davranarak tüm zorlukları aşacağız” dedi. Başkan Böcek ayrıca, resmi makamlar tarafından getirilenlerin yanı sıra akrabası ya da tanıdıklarının yanında kalmak üzere Antalya’ya gelen depremzede sayısının 101 bini geçtiğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem gündemiyle Vali Ersin Yazıcı, iş adamları ve turizmcilerle bir araya geldi. “Önümüzde uzun bir süreç var diyen” Başkan Böcek, “Sabırla, sakin bir şekilde hepimiz siyaset üstü davranarak tüm zorlukları aşacağız” dedi. Başkan Böcek ayrıca, resmi makamlar tarafından getirilenlerin yanı sıra akrabası ya da tanıdıklarının yanında kalmak üzere Antalya’ya gelen depremzede sayısının 101 bini geçtiğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilk olarak deprem gündemiyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. Bürokratların da yer aldığı toplantıda deprem bölgesi ve Antalya’ya gelen depremzedelerle ilgili yapılacaklar görüşüldü, durum değerlendirilmesi yapıldı. Ardından Başkan Muhittin Böcek’in çağrısıyla iş insanları ve turizmciler deprem gündemiyle Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya geldi. Toplantıya İl Koordinasyon Kurulu, Eşgüdüm Kurulu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği, Akdeniz İş İnsanları Birliği başkan ve temsilcileri ile turizmciler katıldı.

“İki kentte bin 400 kişilik çadır kent”

İki kez deprem bölgesine giden Başkan Muhittin Böcek, 13.5 milyon insanı etkileyen depremin bölgede oluşturduğu yıkımı ve yaşanan sıkıntıları anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de depremin ilk günüden itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Böcek, şu bilgileri verdi:

“401 uzman personel, 175 araç bunun, 27 jeneratör, 21 iş makinesi ve 7 cenaze nakil aracı, 14 itfaiye ve 77 arama kurtarma personeli, 4 ambulans, 20 yataklı sağlık destek tırı hemşire ve doktor arkadaşlarım orada bulunuyor. 127 tır ve 95 gönüllü yardım aracıyla deprem bölgesine kıyafet ve gıda malzemeleri de içeren insani yardım malzemesi taşındı. Hatay’da 800 kişilik çadır kent kurduk şimdi de Kahramanmaraş’ta 600 kişilik çadır kent kuruyoruz. 1 mobil, iki sabit bir de hayırseverimizin mutfak malzemesini kullandığımız, bizim aşçılarımızın yemek yaptığı 4 yerde aşevimiz var” dedi.

Başkan Böcek, ASAT’ın da 52 aracıyla çalışma yaptığını ve Hatay’a kısmi olarak su salınmaya başladığını söyledi.

“Depremzede sayısı 101 bini geçti”

Resmi makamlar tarafından getirilenlerin yanı sıra akrabası ya da tanıdıklarının yanında kalmak üzere Antalya’ya gelen depremzede sayısının 101 bini geçtiğini açıklayan Başkan Muhittin Böcek, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki süreç birkaç aylık bir süreç değil. Resmi makamların da açıkladığı gibi en az 1-1.5 yıllık bir süreç bizi bekliyor. 19 ilçemizde bütün ATASEM’lerimiz aracılığıyla yardım toplama konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. 8 bin 523 gönüllümüz oldu. 771 personelimiz Cam Piramit dahil olmak üzere 75 bin 110 depremzede vatandaşımıza yardım yaptı. Bundan sonra yapmamız gereken ne varsa beraber yapacağız. Sabırla, sakin bir şekilde hepimiz siyaset üstü davranarak zorlukları aşacağız. Sizler bugüne kadar Antalya’ya gerek istihdam konusunda gerek ekonomik olarak elinizden gelen desteği sağladınız. Biz bu yaraları da bir taraftan SİAD’lar bir taraftan odalar, borsalar, turizmcilerimiz, hayırsever ve yardımsever insanlarımızla hep beraber saracağız. Siyaset üstü bir çalışma yapıyoruz, hep beraber de yapmaya devam edeceğiz.”