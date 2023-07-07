Alanya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği üyeleri ile bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Alanya bizim için son derece önemli. Alanya’mız için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Alt yapı dahil Alanya’ya yaptığımız yatırım 2 milyar 673 milyondur” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Meclis Başkanı Mehmet Kural ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Alanya’mızda ticaret ve sanayi alanındaki çalışmalarımızı ele aldık. Sizlerden gelen talep ve önerileri de dinledik. Alanya’mız için hep birlikte ortak akılla gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Böcek Alanya programı bünyesinde Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhanettin Sili, yönetimi ve Alanyalı turizmciler ile de bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak turizmi son derece önemsediklerini belirten Başkan Böcek, “Göreve geldiğimizde Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Birliği’ni kurduk. Turizmcilerimiz var belediyelerimiz var. El birliğiyle Antalya’mızın tanıtımı ve turizm potansiyelini arttırmak için çalışıyoruz” dedi.

"Arıtmalara önem veriyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Böcek, turizm bölgesi olması sebebiyle Alanya’da alt yapıya büyük önem verdiklerini söyledi.

Antalya’da en fazla mavi bayrağa Alanya’nın sahip olduğunu vurgulayan Başkan Böcek arıtmaların önemine dikkat çekerek arıtmalarla ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Böcek, “Konaklı Arıtmaya 2021 - 2022 yıllarında tesis kapasitesini ikiye çıkaracak şekilde bugünkü güncel bedelle 51 Milyon TL’lik yatırım yapıldı. Konaklı arıtmada en çok kokuya sebep veren ön arıtmanın üzeri kapatılarak koku gidermek ünitesi yapılacak. Yarın da bunun ihalesi gerçekleşecek. 2021 - 2022 derin deşarj hatlarında ciddi problemler yaşanmaktaydı. Mahmutlar Arıtma, Konaklı Arıtma ve Okurcalar Arıtma Tesisleri deşarj hatlarındaki giriş bölümlerindeki kaçaklar tamir edildi. Bizim sorumluluğumuzda olmamasına rağmen Türkler Arıtma Tesisinin derin deşarj hattı onarıldı. Alt yapı dahil Alanya’ya yaptığımız yatırım 2 Milyar 673 milyondur” dedi.

"Yatırım ve hizmetlere devam"

Antalya’nın yerli ve yabancı turistlerle geçen yıl 25 milyona ev sahipliği yaptığını söyleyen Başkan Böcek, “25 milyon kişiye hizmet verecek çalışmaları 2 Milyon 688 bin kişilik nüfusa göre aldığımız parayla yapıyoruz. Paramız ona göre geliyor. Depremler, dolar, avro, afetler, krizler, Manavgat yangını, deprem derken zor zamanlar geçirdik. Ama söz verdiğimiz hizmetleri ve projeleri yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Antalya’ya yatırım ve hizmetlerin devam etmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, raylı sistemin devamı için Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 59 milyon Euro oy birliğiyle çıkarttım parayı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten onay bekliyorum. Temmuz ayı içerisinde eğer ki onaylanmazsa para geri dönecek. Dünya Bankası 700 Milyon Euro’lu bir projesi için Antalya pilot il seçildi elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.