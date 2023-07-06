Alanya’yı ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Böcek, Alanya’da sadece alt yapıya 1 milyar 523 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak Alanyalı muhtarlarla buluşan Başkan Böcek, sorun, talep ve önerilerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıya CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin proje ve hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, özellikle Alanya’nın alt yapı eksikliklerini gidermek için çalıştıklarını belirtti.

Alt yapı yatırımları önemli

Daha önce yapılan toplantılarda gelen taleplerinin büyük kısmını bütçe imkanları dahilinde yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Alanya hızla gelişen bir ilçemiz bu nedenle alt yapı yatırımları büyük önem taşıyor. ASAT Genel Müdürlüğümüz ciddi bir çalışma gerçekleştiriyor. 102 mahallede 276 personelle hizmet veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Alanya’da 265 kilometre içme suyu yatırımı, 19 bin 752 metre kanalizasyon yatırımı gerçekleştirdik. Temiz ve hijyenik su kullanımı çok önemli. Yeni depolar yapıyoruz. Atıksu arıtma tesislerini yeniledik. Bugüne kadar Alanya’mıza sadece ASAT 1 milyar 523 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi” dedi. Daha sonra muhtarlara tek tek söz veren Başkan Muhittin Böcek, sorun ve taleplerini aldı.

Şehit ailesine başsağlığı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pençe Harekatı Operasyon bölgesinde yaralandıktan sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras’ın Alanya’nın Aliefendi Mahallesi’ndeki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Böcek, şehidin babası Hüseyin Aras ise Selbinaz Aras’a başsağlığı dileklerini iletti.

Ziraat odasına ziyaret

Başkan Muhittin Böcek, Alanya Ziraat Odası’nı da ziyaret ederek Oda Başkanı Tahir Göktepe, Meclis Başkanı Namık Şenli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktepe, “Antalya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde bugüne kadar budama eğitimi, gübre desteği, fidan dağıtımı çalışmaları yaptık. Fırtınada zarar gören örtü altı üretim yapan çiftçiye naylon desteği verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi çiftçi dostu olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de işbirliğini devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Sera atıkları gübre olacak

Yerelden kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, bu çerçevede hayata geçirdikleri projelerle Türkiye’ de ilk sırada yer aldıklarını ifade etti. Kimlikli kurallı bir kent için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını kaydeden Böcek, Alanya’da tarımı desteklemek için yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyarette, Alanya’daki sera atıklarının değerlendirilmesi ve gübre olarak üreticiye verilmesiyle ilgili proje ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.