Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Böcek, "2022 yılında 45 ayda 80 projemizin açılışını gerçekleştirdik. Bu projeleri ben değil biz yaptık. Biz birlikte yaptık. Antalya’mız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Böcek, "2022 yılında 45 ayda 80 projemizin açılışını gerçekleştirdik. Bu projeleri ben değil biz yaptık. Biz birlikte yaptık. Antalya’mız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nı gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 146 gündem maddesi ile toplandı. Başkan Muhittin Böcek’in başkanlık ettiği toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 mali yılı gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 kişiden oluşacak Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Mesut Kocagöz, Ali Polat, Ak Parti’den Serhat Demir, Muhammet Ural, İYİ Parti’den de Mehmet Yüksel Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

Başkan Böcek’ten meclise teşekkür

2023 yılının ilk meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, “2022 yılını iyisiyle kötüsüyle birçok olumsuz ve olumlu yönleriyle tamamladık. 2022 yılında 45 ayda 80 projemizin açılışını gerçekleştirdik. Antalya’mızda yapılan bütün açılışlarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak desteğiniz var. Krediler konusundaki desteğiniz için teşekkür ederim. Bu projeleri ben değil biz yaptık. Biz birlikte yaptık. Antalya’mız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kararların hayırlı olmasını diledi

2023 yılının Cumhuriyetin ikinci yüzyılı olacağını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, çocukların istismara uğramadığı, gençlerin geleceğe ümitle baktığı, kadınların yüzünün güldüğü, tüm vatandaşların mutlu ve huzurlu olduğu, sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yıl olmasını diledi. Başkan Böcek alınacak kararların Antalya için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Böcek’e kitap hediyesi

Toplantıda ayrıca Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in uçak gemisini batırışının 106. yıldönümü anısına “Ben Bir Türk Zabitiyim” isimli kitabı Başkan Muhittin Böcek’e takdim etti.