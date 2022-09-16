Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık,17 Eylül Çifteler‘in düşman işgalinde kurtuluşunun yıl dönümü ile ilgili mesaj paylaştı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık,17 Eylül Çifteler‘in düşman işgalinde kurtuluşunun yıl dönümü ile ilgili mesaj paylaştı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık 17 Eylül ilçelinin düşman işgalinden kurtuluşu ile mesaj yayımladı. Ordunun düşman karşısında verdiği mücadelelere değinen Başkan Bıyık’ın mesajı şöyle;

“17 Eylül Çiftelerimizin Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun mutluluğunu ve bizlere emanet edilen bu eşsiz memlekette var olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yunanlıların işgalinde kahraman ordumuz ve aziz milletimiz eşsiz bir fedakarlık örneği sergileyerek yurdumuzun bağımsızlık meşalesi yakılmıştır. 1921 Yılı Mayıs ayı başlarında Yunan kuvvetleri Çifteler ‘in kuzeyinde karargâh kurmuş burada istihkâmlar yapmaya başlamıştır. Gündüzleri Türkmen köyüne (Türkmen Mecidiye) inen Yunan askerleri köylüye işkence yapmaya başlamıştır. Türkmen köylüler Yunanlılara karşı çete çarpışmalarına girişmişlerdir. Köylülerin Çifteler’e doğru çekilmesi ve silah sesleri Çifteler’den duyulması üzerine Kozanlızade Abdurrahman Ağa, gelenleri adamlarının yardımı ile araziye gizlemiştir. Bu bölgede kısa süre top ateşine tutulan Yunan kuvvetleri Kırkkız çalından geri çekilmişlerdir. Türk kuvvetlerine geri çekilme emri verilmesi ile iki birlik Çifteler’e gelmiş, Çifteler‘deki askeri malzeme ve cephaneliğin Ankara cephesine nakledilmesi planını yapmışlardır. Aynı gece Çifteler ’deki askeri malzeme ve cephanelik o gece Ankara cephesine nakledilmiştir. Çifteler’e gelen bir tabur Yunan askeri, Kurban Bayramının birinci günü Sakarya üzerinden geçerek doğu yönüne gitmiştir. Çifteler köyüne yerleşen Yunan Subayları (14 Ağustos 1921) 34 gün kalmışlardır. 17 Eylül 1921 tarihinde II. süvari alayı tarafından Çifteler Yunan işgalinden kurtarılmıştır. Bağımsızlık, uğruna ölmesine bilenlerin hakkıdır. Şanlı ordumuz ve kahraman milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermemiş, Türk’ün muzaffer gücünü göstererek millet olabilmenin şuurunu dünyaya haykırmışlardır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Aziz ruhları şad olsun. Çiftelerimizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü dolayısıyla 17 Eylül Cumartesi Günü İlçemiz Pazar Yeri’nde Saat 19.30’da düzenleyeceğimiz programımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.”