Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Alparslan Türkeş’in ölümünün 26’ncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Asrın destanını yazan, kutlu davamızın kurucusu, ülkücü, Milliyetçi Hareketin mimarı başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ebediyete irtihalinden 26 yıl geçmiş olmasına rağmen onun duruşu, onun kararlılığı, sarsılmaz iradesi hala taze ve diridir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ömrünü Türk- İslam birliğine adamış yılmadan, yıkılmadan son nefesine kadar mücadelesine devam etmiştir. O, milletini ve vatanını bölmek isteyenlerle kavgası olan, milyonları ardından sürükleyen, koca bir orduyu yöneten komutan, başlı başına bir devlet adamıydı. O, 12 Eylül 1980 savunmasında ‘Mevzu vatansa hepimiz ölelim, mevzu makamsa hepiniz ölün’ sözleriyle sadece mahkeme heyetine değil dünyaya başkaldıran, başbuğ olmanın hakkını fazlasıyla veren bir liderdi” ifadelerini kullandı.

“Ülkücü Hareket mücadelesine kaldığı yerden devam etmektedir”

Mesajında Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin idaresinde emin ellerde olduğuna değinen Bıyık şöyle devam etti:

“Şerefli bir bayrağın taşıyıcısı olan başbuğumuz Alparslan Türkeş’in hayatı türlü zorluklara, baskılarla, sürgünlerle, işkencelerle geçmiştir. 5 bin 400’den fazla evladını toprağa veren Başbuğumuz ‘İşkencelere dayanamayan olursa; hepsini Türkeş yaptırdı deyin evladım!’ diyerek en zor şartlarda dahi evlatlarından bir an olsun vazgeçmemiş, kendini onlara siper etmiştir. Ülkücü hareket, başbuğumuzun emanetine şanla şerefle sahip çıkan, bizleri bir an olsun utandırmayan, başımızı yere eğdirmeyen her daim dik durmamızı sağlayan liderimiz Devlet Bahçeli ile mücadelesine kaldığı yerden devam etmektedir. Bugün hala başbuğumuzun ismini, ‘Ülkücü ve ülkücülük gibi çok şerefli sözleri kullanarak, bunları dillerinden düşürmeyerek, bir başka istismarın peşinde olanlarla davamızın en ufak ilgisi ve alâkası yoktur’ bu kişilere başbuğumuzun sözlerini bir kez daha hatırlatmak isterim, ‘Ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi’nde olur, Milliyetçi Hareket Partisinde bulunmayan ülkücü değildir!’ Bu dava; başbuğa kan bağıyla değil; iman, ülkü ve can bağıyla bağlananların davasıdır ve unutulmamalıdır ki Ülkücü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi emin ellerdedir. Ömrünü Türk- İslam ülküsüne adamış, ülkücü hareketin mimarı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı başbuğumuz Alparslan Türkeş’i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum.”