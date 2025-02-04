Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklara giderek umre ziyaretlerini yerine getiren vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Başkan Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık, AK Parti Darıca Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan ile birlikte umreden dönen vatandaşların evlerine konuk olarak sohbet etti. Muzaffer Bıyık, "Rabbim, tüm Müslüman kardeşlerimize mukaddes topraklara adım atarak umre ziyaretini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Yüce Allah, hemşerilerimizin yapmış olduğu ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Kutsal topraklardan aldıkları feyzi ve bereketi ömür boyu sürdürmeyi ve hac farizasını da yerine getirmeyi rabbim kendilerine nasip eylesin" dedi.