DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, seçim sonuçlarının hayırlar getirmesini temenni etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bıyık, “Milletimiz en önemli vatandaşlık haklarından biri olan seçme hakkını büyük bir demokrasi örneği göstererek kullanmış, milletimizin iradesi sandığa yansımıştır. Düzce’mizde de 270 bin 626 seçmen sandıkta hür iradesini kullanmıştır. Seçimler sonucunda Düzce’de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’den Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, CHP’den de Talih Özcan, 28. Dönem milletvekili olarak halkımız tarafından yetkilendirilmiştir. İlimizi TBMM’de temsil etmeye hak kazanan vekillerimizi tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.