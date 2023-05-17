DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Engelsiz Yaşam Pikniğine atılarak özel çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Düzce Belediyesi tarafından Engelliler Haftasında Gölyaka Kültür Parkta Engelsiz Yaşam Pikniği düzenlerdi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen pikniğe Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık’ta katıldı.

Etkinlikte özel çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan Bıyık, “Neşe dolu, hayat dolu çocuklarımızla bizleri bu güzel etkinlikte bir araya getiren ve bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız Faruk Özlü’ye teşekkür ediyoruz. Özel evlatlarımızın sosyal hayatın içinde olmasını, kendilerinin sosyal hayatta başkasına ihtiyaç duymadan var olabilmelerini önemli buluyoruz. Katkılarından ve katılımlarından dolayı tüm özel çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.