Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, muhtemel bir depreme karşı Darıca’nın daha hazır olması için kentsel dönüşümü önemsediklerini söyledi. Vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirten Başkan Bıyık, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerekirse daha radikal kararlar alacağız. Oy kaybetsem de yıkılması gereken bina varsa bizzat kendimiz yıkacağız. Ben vatandaşlarımı seviyorum. Bu yüzden vatandaşlarımızın enkaz altında kalmasına razı olamayız" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile değerlendirme toplantısı düzenledi. Koordinatörlük görevini üstlendiği Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi ve Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, yaraları sarmak için dayanışmanın sürmesi gerektiğini söyledi.

"Kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz"

Deprem bölgesinde bulunduğu süre içerisinde bazı tecrübeleri de edindiğini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yüzyılın afetini yaşadık. Uzmanlar Marmara’da da depremin eli kulağında diye uyarıyor. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Darıca’yı depreme daha dayanıklı ve güçlü bir ilçe haline getirmeliyiz. Riskli yapıları tekrar gözden geçirip önlem almalıyız. Kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz. Darıca Belediyesi olarak bölgede kentsel dönüşümü gerçekleştiren ilk belediyeyiz. Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm projemiz örnek bir proje oldu. Bundan sonra da vatandaşlarımızla karşılıklı mutabakat halinde yerinde dönüşümler yapmalıyız" dedi.

"Kentsel dönüşümde tarafımız vatandaşımızın yanı olacak"

Kentsel dönüşümde vatandaştan yana taraf olacaklarını ve her türlü kolaylığı sağlayacaklarını da kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Bizim kentsel dönüşümde tarafımız vatandaşımızın yanı olacak. Yeter ki vatandaşımız kentsel dönüşümde kararlı olsun. Vatandaşımızdan da bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerekirse daha radikal kararlar alacağız. Oy kaybetsem de yıkılması gereken bina varsa bizzat kendimiz yıkacağız. Ben vatandaşlarımı seviyorum. Bu yüzden vatandaşlarımızın enkaz altında kalmasına razı olamayız" diye konuştu.