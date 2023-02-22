Kocaeli’nin Darıca ilçesinde muhtemel bir depreme karşı önemli hazırlıklar yapılıyor. Afet koordinasyon merkezi, aşevi ve yeni arama kurtarma ekibinin kurulacağını söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlçemizi Marmara depremine karşı en iyi şekilde hazırlamalıyız. Deprem öncesi ve deprem sonrasında neler yapmamız gerekiyor en ince detayına kadar planlıyoruz" dedi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde muhtemel bir depreme karşı önemli hazırlıklar yapılıyor. Afet koordinasyon merkezi, aşevi ve yeni arama kurtarma ekibinin kurulacağını söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlçemizi Marmara depremine karşı en iyi şekilde hazırlamalıyız. Deprem öncesi ve deprem sonrasında neler yapmamız gerekiyor en ince detayına kadar planlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine koordinatör olarak görevlendirilen ve deprem bölgesinde çalışmalar yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, muhtemel Marmara depremine karşı da Darıca’yı daha iyi hazırlamak için önemli tedbirler alacaklarını ve çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kahramanmaraş’ta bir yandan yaraları sarmak için çalışan bir yandan da gözlemler yapan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’nın da muhtemel bir depremde fazla hasar almaması ve deprem sonrası neler yapılması konusunda çalışma başlattı. İlgili teknik başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile toplantı yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlçemizi Marmara depremine karşı en iyi şekilde hazırlamalıyız. Deprem öncesi ve deprem sonrasında neler yapmamız gerekiyor en ince detayına kadar planlıyoruz. Toplanma ve barınma alanlarına kadar, çadır ve konteyner kent alanlarımızın hatta tuvalet ve duş alanlarının belirlenmesine kadar hangi mahallelerde nasıl aksiyon alacağımızı belirliyoruz" dedi.

Arama kurtarma ekibi kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremden dersler çıkaracaklarını ve ciddi adımlar atacaklarını da belirten Başkan Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak arama kurtarma ekipleri kurmak için çalışma başlattık. Mahalle gönüllülerimizle birlikte ilçemizde gönüllülerden de oluşan ekipler oluşturacağız. İlçemizdeki yapı stoğunu da gözden geçirerek kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Emek Mahallesi’nde yaptığımız 329 dairelik kentsel dönüşüm projemiz gibi diğer mahallelerimizde de çalışma yapacağız. Vatandaşlarımızdan da bize bu konuda destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

“Darıca Hizmet Kompleksi’nin altında Darıca Afet Koordinasyon Merkezi ve Aşevi kuracağız”

Deprem konusunu ciddiye aldıklarını ve kurumlarla iş birliğine de önem verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Darıca Hizmet Kompleksi’nin altında Darıca Afet Koordinasyon Merkezi ve Aşevi kuracağız. Afet Koordinasyon Merkezimizde muhtemel bir afet durumunda kullanılmak üzere arama kurtarma faaliyetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç olan her malzeme hazır bulundurulacak. Aşevimizi de günlük bin kişiye yemek çıkartacak kapasitede hazır hale getireceğiz. Ayrıca mobil aşevimizi de oluşturarak ihtiyaç halinde kullanacağız. Deprem hayatımızın bir gerçeği, bizler de sorumluluğumuz gereği Darıca’yı muhtemel bir afete karşı en iyi şekilde hazırlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.