Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, ilde meydana gelen su taşkınlarından etkilenen üyelerin Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine başvurarak hasar tespit çalışmaları ile Defterdarlığa başvurarak zarar tespit çalışmalarını yaptırmalarını, alınacak olan raporların olabilecek destek ve hibelerden faydalanabilmesi için önem taşıdığını söyledi.

Düzce’de hafta sonu yaşanan yoğun sağanak yağışlar sonrası Melen Çayı etrafında konuşlanan DTSO üyeleri önemli derecede maddi hasara uğradı. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Gelinoğlu ile birlikte, su taşkınlarından zarar gören üyeleri ziyaret ederek oluşan hasar ve düzenleme çalışmaları hakkında yerinde bilgiler alarak, firmaların durumunu yerinde inceledi.

Alınan tüm önlemlere rağmen yaşanan taşkınların üyelere verdiği zarardan dolayı üzgün olduklarını belirten Erdoğan Bıyık, “Alınan tüm önlemlere rağmen özellikle Melen Çayı yakınında bulunan üyelerimiz maalesef taşkınlardan etkilenmiş ve ciddi şekilde maddi hasarlar meydana gelmiştir. Biz de yönetim olarak derhal sahaya intikal ederek üyelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Üyelerimizi ziyaret ederek oluşan hasarın boyutlarını yerinde görmeye, üyelerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Bu noktada herhangi bir can kaybı yaşamamamız en büyük tesellimiz olmuştur. Maddi hasarlar konusunda ise yaptığımız ilk görüşmelerde etkilenen alanın fazla olması dolayısıyla önümüzdeki günlerde bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesinin muhtemel olduğu bilgisine ulaştık. Üyelerimizin zaman kaybetmeden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek hasar tespit raporu ile Düzce Defterdarlığına başvurarak zarar tespit çalışmalarını yaptırmalarını konusunda bilgilendiriyoruz. Edinecekleri bu raporlar ile olabilecek afet bölgesi ilanında hasarlardan oluşan maddi kayıpları daha etkin şekilde telafi edebileceklerdir. Devletimiz bu kayıpları karşılayacak ve yaraları saracak güçtedir. Bu vesileyle yaşanan taşkınlardan etkilenen tüm üyelerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah beterinden korusun temennimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.