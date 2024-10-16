Darıca’da işgal altındaki Filistin meselesine dikkat çekmek amacıyla "Geçmişten Günümüze Filistin" söyleşisi düzenlendi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Filistin’in vicdani ve insani bir mesele olduğunu söyledi.

Darıca Belediyesi tarafından organize edilen söyleşi, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Seminere ünlü sunucu Serdar Tuncer ve Siyaset Bilimci Yazar Savaş Şafak Barkçin konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlikte konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Filistin’in yıllardır işgal altında olduğunu ve soykırıma uğradığını belirterek, Filistin’in vicdani ve insani bir mesele olduğunu ifade etti. Bıyık, "Filistin, vicdani ve insani bir meseledir. Gazze’de, Kudüs’te ve Filistin’de yıllardır çocuklar öldürülüyor, topraklar işgal ediliyor. Son bir yıldır ise bir soykırım uygulanıyor. Katil sürüleri tarafından insanlık onurunun yok edildiği Filistin meselesine bütün dünya gözlerini kapamış durumda ama bizlerin özellikle de tüm Müslümanların daha yüksek sesle itiraz etmemiz gerekiyor" dedi.

Sunucu Serdar Tuncer ve Siyaset Bilimci Yazar Savaş Şafak Barkçin, geçmişten günümüze Filistin meselesini anlattı. Tuncer ve Barkçin, Gazze ve Filistin’e bugünkü gelinen noktadan bakmanın eksik olacağını ifade ederek, İsrail’in yıllardır uyguladığı işgal politikalarının neticesinde bu günlere gelindiğine dikkat çekti. İsrail’in amacının savaşı ve işgali daha geniş coğrafyaya yaymak olduğunu söyleyen Tuncer ve Barkçin, Kudüs’ün tüm Müslümanların namusu olduğunu, herkesin Filistin meselesiyle dertlenmesi gerektiğini vurguladı.