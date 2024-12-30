Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yayınladığı yeni yıl mesajında “Yeni yılda yeni hedefler ve yeni projelerle siz değerli üyelerimize hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Erdoğan Bıyık “2024 yılını iyisiyle, kötüsüyle geride bırakıyoruz. 2024 yılında ilimiz ve ülkemizde birçok gelişme yaşandı. Düzce’mizin 25 yıllık kronik sorunu olan Gümrük Müdürlüğü sorununu 2024 yılı içerisinde sonuçlandırdık. 17 Ekim 2024 tarihli bakanlık yazısı ile Düzce Gümrük Müdürlüğü resmen kurulmuş oldu. Yine sene içerisinde yeni hizmet binamız için ruhsatlandırma çalışmaları ve yasal prosedürlerin tamamlanması konusunda birçok çalışma yürüttük ve nihayete erdirdik.

Sene içerisinde TOBB çatısı altında ilgili bakanlarımızın da iştirakleriyle çok önemli istişare toplantılarına katılarak ilimiz ve ülkemizdeki iş insanlarının taleplerini gündeme taşıdık. Yabancı uyruklu çalışanların yasal istihdam yolları, niteliksiz iş gücüne erişimdeki zorluklar, nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla yerel dinamiklere daha fazla hareket alanı sağlanması gibi konularda gündem oluşturduk ve ulusal medyada yer aldık. Bakanlarımız ilgili konularda gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade ettiler” dedi.

35 Eğitim düzenlendi

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, üyelerden gelen talepleri değerlendirerek 35 eğitim düzenlediklerini belirterek “2024 yılı içerisinde Türkiye genelinde çok az örneği olan bir yeniliğe imza attık ve odamıza acil durum müdahalelerinde kullanılmak üzere ekipman transfer römorku ve mobil mutfak kazandırdık. TOBB’un destekleriyle düzenlenen Yörex fuarına bu yıl çok güçlü ve dolu şekilde katılım sağladık. Tüm belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızın da destekleriyle muhteşem bir fuar organizasyonuna imza attık. Fuar öncesinde ilimize ait 15 coğrafi işaretli ürünümüze tanıtım filmleri hazırlayarak Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yayınladık. Yüzbinlerce kez izlenen videolar ile coğrafi işaretli ürünlerimiz konusunda farkındalık oluşturmuş olduk. Yine coğrafi işaretli ürünler konusunda Düzce Kestane Balı için AB Coğrafi İşaret başvurusunda bulunduk. Düzce’nin önemli bitkileri arasında yer alan Düzce Ihlamuru için ise Coğrafi İşaret başvurusunda bulunduk. Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda 35 eğitim düzenleyerek 2 bin 500’den fazla katılımcımızın talep ettikleri eğitimleri almalarına vesile olduk. Yazılım ile Geleceğe Atılım projemizi tamamlarken, Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesi, Üyelerimizin AB Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesi, Tarımda Kadın Eli projesi gibi yeni projelerimizle ilimize ve üyelerimize değer üretmeye devam ettik. Yeni yılda yeni hedefler ve yeni projelerle siz değerli üyelerimize hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Siz üyelerimizden almış olduğumuz geri bildirimler ve ilimizin dinamikleri ile birlikte geliştireceğimiz projelerle, 33 Meclis Üyemizle birlikte yeni yılda Düzce için değer üretmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile, yeni yılın ülkemize, üyelerimize ve Düzce’mize huzur mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.