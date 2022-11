Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna Darıca’dan katkı vermek istediklerini ve bu doğrultuda projeler geliştirdiklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ufkumuzu açıyor. Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla yeni yüzyılda daha güçlü ve modern bir Darıca inşa etmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna Darıca’dan katkı vermek istediklerini ve bu doğrultuda projeler geliştirdiklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ufkumuzu açıyor. Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla yeni yüzyılda daha güçlü ve modern bir Darıca inşa etmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde "Türkiye Yüzyılı Yolunda Marka Şehir Darıca" sloganıyla etkinlikler başlatan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilk olarak Darıcalı kadınlar ile buluştu. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Darıca’nın marka olması için neler yapılacağı anlatıldı.

"Mutlu şehir sloganımızın en temel taşı kadınlardır"

Darıca Belediyesi olarak kadınları önemsediklerini ve projelerin merkezine her zaman kadınları koyduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca’da eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata her alanda kadınlara özel projeler gerçekleştiriyoruz. Mutlu şehir sloganımızın en temel taşı kadınlardır. Mutlu şehirler mutlu ailelerle olur. Mutlu aile de kadınlarla olur. Bu anlayışla hareket ederek projelerimizin merkezine her zaman kadınları koyuyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu ufkumuzu açıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna Darıca’dan katkı vermek istediklerini belirten Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmak ve bu vizyona ayak uyduracak projeler geliştirmek hepimizin boynunun borcu. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ufkumuzu açıyor. Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla yeni yüzyılda daha güçlü ve modern bir Darıca inşa etmek için canla başla çalışacağız. Yeni yüzyılın güçlü Darıca’sını, güçlü Türkiye’sini hep birlikte inşa edeceğiz. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, spordan kültür sanata kadar her alanda yeni yüzyıl vizyonuna yakışan, ilçemizi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmek için yol haritamızı belirledik" diye konuştu.

"Darıca’ya ne zaman gelsek yüzümüz gülüyor"

Darıca’nın yaptığı çalışmalarla yeni yüzyıl yolunda Türkiye’ye örnek bir ilçe olduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ise "Darıca’ya ne zaman gelsek yüzümüz gülüyor. Her zaman örnek projeler geliştiren Darıca Belediyesi bu programla bir kez daha herkese örnek oldu. 3.5 yılda yaptığı çalışmalarla Türkiye’de örnek ilçe gösterin deseler Darıca’yı gösteririm. Büyükşehir Belediyemiz ve Darıca Belediyemizin işbirliğinde ilçemize önümüzdeki süreçte çok daha güzel projeleri kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programa Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz, Darıca Kent Konseyi Başkan Orhan Pala ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.