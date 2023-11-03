Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, 3 ay içerisinde uyuşturucu yüzünden 3 gencin hayatını kaybettiğini belirterek, “İlimizde uyuşturucu yüzünden yuvalar dağılıyor, aileler perişan durumda, çocuklar öksüz kalıyor” dedi.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, yıl içerisinde 70 bağımlı genci İstanbul’da bulunan bağımsız yaşam merkezine göndererek uyuşturucu ile mücadelesini sürdürdü. Son zamanlarda uyuşturucu yüzünden genç ölümlerin arttığını ifade eden Başkan Bingöl, kimyasal uyarıcı maddelerin gençleri bitirdiğini ifade ederek, “Artık ilimizde Muş gençliğinin uyuşturucu yüzünden ölmesini istemiyoruz. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği olarak ilimizde en meşakkatli hizmeti yapmaktayız. İnsan hayatına dokunmaktayız. Bir yandan hayatları kurtarmaya ve ailelere umut olurken, bir yandan da gençlerimiz uyuşturucu yüzünden vefat etmekteler. İlimizde yaklaşık 3 ay içerisinde uyuşturucu yüzünden 3 gencimiz vefat etmiştir. İlimizde uyuşturucu yüzünden yuvalar dağılıyor, aileler perişan durumdadır, yazık günah çocuklar öksüz kalıyor. Boşanma sebepleri artmaktadır. Toplum olarak topyekün mücadele etmek gerekiyor. Kimyasal uyarıcı madde gençlerimizi bitiriyor. Beyin istem dışı hareket ediyor. Sağlam muhakeme yeteneğini kaybediyorlar. Sonra ölümün kıyısında kendilerini görmek zorunda kalıyorlar. Yazık günah, anneler ağlayarak derneğimize geliyorlar ve evlatları için yardım istiyorlar. Bizler sahadayız, emek veriyoruz. Bas bas bağırıyoruz, bağımlıları ötekileştirmeden sahip çıkmalıyız. Sevgi ile yaklaşmalıyız. Bu iş hastane ile değil seminerle ve 7-24 ilgi ve alaka ile olunur. O zaman başarı oranı artar. İlaçsız tedavi daha kalıcı çözümdür. Kurtuluş reçetesi için Muş Gençliği Uyuşturucu İle Mücadele Derneği olarak bağımsız yaşam merkezi için adım atılmasını bekliyoruz. İlimizin yarayan kanası için desteklerinizi bekliyoruz” dedi.