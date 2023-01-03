Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas’ta sokakta halı, kilim, yün ve araç yıkayanlara ağır cezalar getireceklerini duyurdu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas’ta sokakta halı, kilim, yün ve araç yıkayanlara ağır cezalar getireceklerini duyurdu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 2022 yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının temasında uzun süredir Sivas’ın gündeminde olan su sıkıntısı vardı. Bilgin açıklamasında 1 Ocak tarihi itibariyle Sivas’ta yaşanan su sıkıntısını çözdüklerini belirterek su israfının önlenmesine yönelik alacakları tedbirlere de değildi. Bilgin sokakta halı, kilim, yün ve otomobil yıkayacaklara ağır cezalar getireceklerini duyurdu.

Su sıkıntısı çözüldü

Bilgin açıklamasında 1 Ocak itibariyle su sıkıntısını çözdüklerini belirterek, “Pusat Özen barajından 4 Eylül barajına su aktaracağımız ishale hattının ilk etabı olan 14 kilo metrelik kısmı tamamladık. Pusan Özen barajının hattına yapılan bağlantıyla birlikte Sivas’ın su sorununu 1 Ocak tarihi itibariyle çözmüş olduk. Proje devam ediyor, tamamı 50 kilometrelik bir proje. İnşallah tamamlandığı zaman Pusat Özen barajından 4 Eylül barajına gelen direk bir hat oluşturacağız.” dedi.

Yeni projeler hayata geçirilecek

Bilgin, yeniden bu sıkıntıları yaşanmaması için yeni projeleri hayata geçirmenin planlarını yaptıklarını ifade ederek, “Bugün karşılaştığımız su sorunuyla yarın da karşılaşmamak adına bu projeyle yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler neyle, kararlılıkla adım adım hayata geçireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızda başladı” dedi.

“İzahı olmayanın mizahı olur”

Bilgin yaşanan su sıkıntısıyla ilgili ortaya konulan mizahi eleştirilerin bir bölümünün kendilerini de güldürdüğünü itiraf ederek, “Hep yapılan eleştirinin başımız üstüne yeri var. Bu süreçte insanımızın mizah zekasını da ortaya koyduk. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Aşıklarımız ve farklı capslerimiz ortaya çıktı. Bunlar bizi gülümsetti. İzahı olmayanın mizahı olur. Sabah katlığınızda musluklar akmıyorsa su akmıyorsa insanlar haklı olarak sitem edebilir” şeklinde konuştu.

Ağır cezalar gelecek

Bilgin, su israfının önlenmesine yönelik tedbirler ve ağır cezalar getirileceğini duyurarak şunları söyledi. “Su konusu hassas bir konu, su israfını önleyeceğiz, farkındalık oluşturacağız. Mahallelerde kilim, halı yün yıkamak, özellikle bazı kesimlerin sokakta araç yıkamalarına kadar meclisten karar alacağız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Su sınırsız değil. Su sıkıntısı sadece yaşadığımız sorundan kaynaklı değil. Bu önümüzdeki süreçte aynı sorunu yaşamayacağımız anlamına gelmez. Bugün 5 Ocak, dışarıya baktığımızda kar yerine Ağustos ayını hatırlatan bir hava var. Kar yok, yağmur yok. Küresel ısınma ve iklim değişikliği dediğimiz sorun bu.”