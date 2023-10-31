Din görevlileriyle bir araya gelen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gençlerin ve çocukların eğitimi için gerekli her türlü desteği sonuna kadar vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sivas Belediyesi tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kentte görev yapan Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip, müezzin kayyım ve müftülük çalışanlarına yönelik program düzenlendi.

Programa; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yılmaz Şimşek, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ile çok sayıda din görevlisi katıldı.

“Eksikliklerin giderilmesi noktasında bizleri hiç geri çevirmemiştir”

Din görevlileri adına programda selamlama konuşmasını yapan Beyazıt Cami İmam Hatibi Ekrem Yıldız, “Sadece belediyecilik hizmetlerinde değil, şehrin her noktasına, her alanına hizmet etmeyi şiar edinen ve bu noktada bizleri de unutmayarak bu özel gün vesilesiyle bir araya getiren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e teşekkür ediyorum. Başkanımız 66 mahallemize hizmet götürürken 67. mahalle olarak da camilerimiz ve Kur’an kurslarımızı konumlandırmıştır. Camilerimizin ve Kur’an kurslarımızın eksikliklerinin giderilmesi noktasında bizleri hiç geri çevirmemiş, elinden gelen gayreti göstermiştir. Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ise “Kurumlar arası iletişime, ortak akıl ve istişareye önem veren Başkanımız Hilmi Bilgin bugün de bizleri bir araya getirerek şehrimizi ortak paydada buluşturmak istedi. Yüzlerce gencimizin Kur’an-ı Kerim öğrendiği kurslarımızda daha iyi ortamlarda eğitim verebilmek için birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün gençlerimize hizmet edebiliyoruz. Camilerimizin çevre düzenlemesinden dış cephelerine, yani eksik görülen, ihtiyaç duyulan her alanına birlikte dokunuyor ve şehrimizi güzelleştiriyoruz. Bizlerle uyum içerisinde çalışan Başkanımıza teşekkür ediyor hizmetlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir şehirde uyum çok önemli”

Programa katılım sağlayan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bir şehirde uyumun çok önemli olduğunu söyleyerek, “1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı kutluyorum. Bir şehirde uyum çok önemli. Milletimizin bize emanet ettiği şehrimize sadık kalarak emaneti yere düşürmemek ve asli görevimiz olan şehrimize hizmet etme gayretiyle yaklaşık 5 yıldır milletimizin emrindeyiz. Göreve başladığımız zaman kendimize bazı düsturları ilke edinerek hiç kimseyi ayrıştırmadan, eşitlik ve adalet içerisinde, kurumlar arası uyuma da önem vererek her bir vatandaşımıza hizmet etmeyi şiar edindik. Bu noktada hemşehrilerimizin yaşadığı sorun ve sıkıntıları kurum ayrımı gözetmeksizin taşın altına elimizi koyarak ortak çalışmalar içerisinde olduk. İl Müftülüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Kur’an kurslarımızın ve camilerimizin eksikliklerinin giderilmesi için planlama yaptık. Bu alanda imkânlarımız ölçüsünde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bizim bir yaratılış gayemiz var. İyi bir kul, iyi bir Müslüman olabilmek ve bu nokta da herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor. Şunu tüm samimiyetim ile söylüyorum. İnsanımıza dokunan, gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimi için gerekli her türlü desteği sonuna kadar vermeye hazırız. Sizlerin de dün ve bugün olduğu gibi yarın da yanınızda yer alacağız. Ben katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak katılımcılara hitap eden Vali Yılmaz Şimşek, din görevlilerinin toplumsal hayatta önemli bir vazife üstlendiğini dile getirerek “İlimizde din hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönünde her zaman istişarelerde bulunuyoruz. Din görevlilerimiz ve İmam Hatip okullarımız, görevini layıkıyla yapıyor. Bizler de her zaman Valilik olarak sizlerin yanındayız" dedi.