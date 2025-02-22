Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, emeklilerle bir araya geldi. Bilecen, programda gençler için burs imkanı sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini ve su faturalarındaki faizin hukuken silinemeyeceğini açıkladı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Emekli Kıraathanesi’nde emeklilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi, gençler için yürütülen burs çalışmaları ve üniversiteye, KPSS’ye hazırlık kursları hakkında bilgi verdi. Bilecen, su faturalarındaki faiz uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Bilecen, belediyenin son dönemde Sayıştay ve mülkiye müfettişleri tarafından denetlendiğini belirterek, "Denetimler tamamlandı, müfettişler gerekli uyarıları yaptı. Biz de bu doğrultuda düzenlemelerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Su faturalarındaki faiz uygulaması

Su faturalarına uygulanan faiz konusunda açıklama yapan Bilecen, "Anayasa gereği geciken her ödeme için faiz almak zorundayız. Bunu meclise taşımayı düşündük, hukukçularla görüştük ancak faizi silmenin mümkün olmadığını öğrendik. Daha önce Kilis’te SGK borçları bile silinmedi, dolayısıyla su faturalarındaki faizlerin silinmesi de hukuken mümkün değil. Ancak vatandaşlarımız kış günü belediyeye gelmek zorunda kalmasın diye online ödeme sistemini hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca borcunu düzenli ödeyen vatandaşlara haksızlık olmaması gerektiğini vurgulayan Bilecen, "Maddi durumu olup da dükkanı olan büyük esnafın aylarca su faturası ödememesi etik değil. Bu yüzden faizleri silemeyiz, aksi takdirde zimmet çıkar" dedi.

Gençler için yeni projeler geliyor

Gençlerle ilgili projeler hakkında da konuşan Başkan Bilecen, gençlere büyük önem verdiklerini belirterek, "Ben de bir gencim ve genç arkadaşlarımla sürekli iletişim halindeyim. 10-15 yaş arasındaki gençlerin çoğu futbolcu olmak istiyor. Her gün birkaç genç beni arayıp, ’Başkanım, beni Kilisspor maçına götür’ diyor. Onlara destek olmak için belediyenin kaynaklarını artırmaya çalışıyorum. Üniversiteye yönelik burs vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bu yaz gençler için birçok eğitim projesi hazırladıklarını belirten Bilecen, "Üniversiteye, liseye ve KPSS’ye hazırlık kursları açacağız. Ara dönemde karne döneminde 40 bin adet karekodlu dijital eğitim kartı dağıttık" diye konuştu.