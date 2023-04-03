AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1975 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

48 yıl önce meydana gelen felaketi unutmanın mümkün olmadığını belirten Beyoğlu, burada ikamet eden vatandaşlarla hasbihal etmeye, sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye geldiklerini kaydetti. Vatandaşla dertleşip taleplerini dinlediklerini belirten Beyoğlu, “Belediye başkanı demek halkın hizmetkarı olmak demektir. Elbette sizin ayağınıza geleceğiz, taleplerinizi emir telakki kabul edip gereğini yapacağız. Mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretler çerçevesinde buradaki kardeşlerimizle dertleştik, taleplerini dinleyip gereğini yaptık" diye konuştu.