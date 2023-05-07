Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2009 yerel seçimlerinde sonra göreve geldiği ilçede 50 aydır sokak sokak ve cadde cadde gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor, kendisine aktarılan sorunlarla ilgili çözümler geliştiriyor.

Başkan Beyoğlu, hafta sonunda ilçenin en eski ve işlek noktalarından Gürsel Caddesi’nde vatandaş ve esnaf ile bir araya geldi. Esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekti.

"50 aydır bu sokaklara aşina olduk"

50 aydır sahada halkın arasında olduklarını belirten Başkan Beyoğlu, halkın memnuniyetini ölçüp buna göre çözümler geliştirdiklerini kaydetti. Beyoğlu, "Sahada halkın arasında olmadan sağlıklı bir analiz yapamazsınız. Biz bu yüzden göreve başladığımız andan itibaren mahalle mahalle sokak sokak ve cadde geziyoruz. Nerede ne sorun ve taleple karşılaşırsak hemen çözüm geliştiriyoruz. Makamlar gelip geçer, önemli olan halkın gönlünde yer edinmektir. Son güne kadar halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.