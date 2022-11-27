Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda eski Bağlar bölgesindeki iki mahallede vatandaşlarla bir araya geldi, bir yandan esnafın taleplerini dinlerken, bir yandan ev buluşmaları gerçekleştirdi.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda eski Bağlar bölgesindeki iki mahallede vatandaşlarla bir araya geldi, bir yandan esnafın taleplerini dinlerken, bir yandan ev buluşmaları gerçekleştirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunu iki mahalledeki esnaf ve ev ziyaretlerine ayırdı. Şeyh Şamil ve Mevlana Halit Mahalle’lerinde 5 ailenin de evini ziyaret etti.

Kendisine iletilen talepleri dinleyen Beyoğlu, pratik çözüm odaklı belediyecilik anlayışından odun vermeden yola devam ettiklerinin altını çizdi.

Beyoğlu ,"Vatandaşlarımızın her bir talebinin karşılanması için azami gayret gösteriyoruz. En iyi gözlemci ve hakem, halkın kendisidir. Mahalledeki sorunları en iyi kendileri bilir. Bugüne kadar sorun çözmede ve hizmet ulaştırmada hiç bir ayrım yapmadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın anlayışında zaten böyle bir şey söz konusu olamaz. Herkesi ve her kesimi kucaklamaya çalışıyoruz. Hamdolsun bugüne kadar binlerce vatandaşımızın ayağına gittik, mahallesine ve evine misafir olduk. Yine de ulaşamadıklarımız olabilir diyerek ilk günkü heyecanla ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız taleplerini iletiyor, biz de çözüm üretmek için seferber oluyoruz" diye konuştu.