Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez Bağlar ilçesinde yüzyılın felaketi depremler sonrasında birçok mahallede vatandaşlar, hasar gören yapılar ve yeniden deprem olabileceği endişesiyle yıllardır ikamet ettikleri yerleri terk etti.

Eski yerleşim yerlerinden olan ve yapıların büyük bölümünün 1998 öncesine ait olduğu Alipınar Mahallesi de bunlardan biri. 10’u ağır ve 6’si orta olmak üzere çok sayıda yapının hasarlı olarak tespit edildiği mahallede depremden önce dörtbin 265 olan nüfus, depremden sonra yarı yarıya azaldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Alipınar Mahallesi’nde depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Bu gibi zor zamanlarda dayanışmanın çok önemli olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, "Depremden önce olduğu gibi deprem sırasında da deprem sonrasında da halkımızın yanında olduk. Bunu yapmaya mecburuz. Birbirimize daha çok sarılacağız, tüm gücümüzle ve imkanlarımızla destek olacağız" dedi.

Diğer mahalleler gibi kendi mahallesinin de depremden etkilendiğini belirten Alipınar Mahalle Muhtarı Orhan Akyapı, depremden sonra nüfusun yarı yarıya düştüğünü söyledi.

Akyapı,"İnsanlarımız başka yerlere gitti. Burada kalanlarında böyle bir imkanı yok.

Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri yanımızda. Gerekli desteği sunuyor. Zor günler geçiriyoruz. Ama inşallah bu günler geride kalacak" diye konuştu.