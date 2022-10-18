Diyarbakır’ın 400 bin nüfuslu Bağlar ilçesi, son yıllarda sağlanan huzur ortamının getirdiği değişimle geleceğe umutla bakıyor.

Diyarbakır’ın 400 bin nüfuslu Bağlar ilçesi, son yıllarda sağlanan huzur ortamının getirdiği değişimle geleceğe umutla bakıyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Ekim Pazar günü kente yapacağı ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’daki maden kazası nedeniyle geçen hafta son anda ertelemek zorunda kaldığı Diyarbakır gezisini bu hafta gerçekleştirecek. Erdoğan, 23 Ekim Pazar günü saat 14.00’te İstasyon Meydanı’nda vatandaşlarla buluşarak aynı zamanda yapım tamamlanan birçok eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirecek.

Bağlar ilçesi, terör olaylarının pençesinden kurtulduktan sonra yapılan hizmetlerle değişimi yakaladı. Diyarbakır ve bölgenin sağlanan huzur ortamının etkisiyle büyük bir değişim içerisine girdiğini belirten Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman olduğu gibi halk tarafından büyük coşkuyla karşılanacağını dile getirdi.

Bölgenin terörden kaynaklı kötü günleri yendiğini ifade eden Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenlik anlamında atılan adımlar, yapılan hizmetler, gerçekleştirilen yatırımlar ve halk nezdinde oluşan güven duygusuyla yıllardır hayal ettiğimiz huzur ortamını yakaladık. Halkımız bu ortamın bozulmasına imkan vermeyecektir. Binlerce insan kentimizi ziyaret ediyor, sokaklarımız cıvıl cıvıl, bölgenin her karışında huzurun izleri var. Bunun değeri milyon dolarlarla tarif edilemez. Bu yüzden en büyük yatırım, devlet-vatandaş eliyle sağlanan huzur ortamıdır. Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği şiarıyla devasa hizmetlere imza attık. En önemlisi, sokak sokak ev ev gezerek her vatandaşımızın yaşamına dokunduk. Cumhurbaşkanımızı büyük bir özlem ve muhabbetle karşılayacağız inşallah.” diye konuştu.