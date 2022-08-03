Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi öz sermayesi ile araç filosunu güçlendiriyor. Kiralama yönteminden çıkarak kendi öz kaynaklarıyla alınan araçlarla Şanlıurfalılara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, büyük bir tasarruf sağladı. Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa’nın şahlanmasına hiç kimsenin engel olamayacağını söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana halkın menfaatini gözeterek Şanlıurfalılara hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önemle üzerinde durduğu tasarruf tedbirleri kapsamında araç kiralama çalışmasından vazgeçildi.

Daha önce kiralanan araçlarla hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla araç satın alarak büyük bir tasarruf sağladı. İş makinelerinin yanı sıra binek araçlarını da kendi kaynaklarıyla satın alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmasında kullanılmak üzere 40 adet araç satın aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesine alınan araçlar teslim alındı. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Genel Sekreter Ferit Dağdeviren ilgili Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilaçlama çalışmasında kullanılacak olan araçları kontrol etti. Şanlıurfalılara hizmet alanında büyük yeniliklere imza attıklarını anlatan Başkan Beyazgül, öz kaynaklarla alınan araçların Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’KENDİ KAYNAKLARIMIZLA FİLOMUZU GÜÇLENDİRİYORUZ

Kiralamadan vazgeçip kendi öz kaynaklarıyla hizmet araçlarını satın alarak büyük bir tasarruf sağladıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak kendi kaynaklarımızla araçları satın alarak bizzat daha kaliteli ve daha ucuza mal etmek adına çalışmalarımız devam ediyor. İlaçlama biriminde kullanılmak üzere 40 aracımızı satın aldık. Alınan 40 araçla bundan sonra belediyemiz kendi ilaçlamasını ihaleye değil, kendisi yapacak. İlacımızı da kendimiz almış olacağız. Artık araç firmalarının yarışması değil, artık ihaleler en kaliteli ilaç firmalarının yarışı şeklinde olacaktır. Bugüne kadar birçok sorunu çözdük. Şu anda ilaçlamada çok büyük başarı elde ettik. 153 iletişim merkezine ilaçlamadan dolayı yapılan şikayetler çok asgari düzeye düşmüş bulunmaktadır. Sistemli bir şekilde arkadaşlarımız gayretle hem kırsalda hem merkez de ilaçlama çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız ilaçlama çalışmalarımızdan çok memnun olduklarını bize iletiyorlar. 40 aracımızı aldık ve bundan sonra kendi ekibimiz ve kendi aldığımız ilaçla Şanlıurfa’da ilaçlama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tır, silindir, kamyon, kepçelerimizi aldık. Kırsalda ve Fen işlerinde şu anda birçok çalışmayı ve faaliyeti ihale yapmaksızın kendi ekibimizle hizmetlerimize devam ediyoruz’’ dedi.

‘’TRAFİKTE KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ’’

Kentte trafik yükünün çözüme kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Başkan Beyazgül, ‘’Şehrin trafiğini tıkayan Piazza Kavşağını derhal yaptık. 2-3 yıldır insanlar dar bir boğazdan geçerken en kısa süre içerisinde Piazza Kavşağını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Piazza kavşağının açılmasıyla birlikte bu bölgemiz canlandı ve hareketlendi’’ diye konuştu.

‘’ŞANLIURFA’YI 2023’E HAZIRLIYORUZ’’

Turizm rotasında yer alan bölgelerde trafik ve yeşil alan çalışmalarıyla 2023’ İslam Ülkeleri Turizm Şehri Şanlıurfa için çalışmaların hızlandırıldığını aktaran Başkan Beyazgül, ‘’Kale arkasında 300 tane konutun yıkımını gerçekleştirdik ve bu bölgede Millet Bahçesi yapımı için çalışma başlattık. Millet Bahçesinin yapılacağı alanda bir takım tarihi eserler ortaya çıktığı için bu bölge yeniden revize yapılarak ihalesi yapılıyor. Turizm yolunda 476 adet konut kamulaştırıldı ve kamulaştırılması yapılan bu bölgede hemen ekiplerimiz yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi. 25 yıldır turizm yolu konuşuluyordu. Geldiğimiz gibi bu konuya el attık ve turizm yolunu açtık. Onun ardından çalışmalarımıza ara vermeden Eyyübiye ilçesinde bulunan Asya Mahallesindeki yolu genişleterek çift yön olarak trafiğe açtık. Aynı yöne gittiğimiz zaman Akçakale yolumuzu 50 metreye çıkardık. O bölgedeki vatandaşlarımız havaalanı standardında bir yol yaptığımızı bize söylüyorlar’’ dedi.

‘’ŞANLIURFA, TURİZMDE BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK’’

Şanlıurfa’nın tarihi yapılarını tarihi dokuya uygun olarak restore edip kent turizmine kazandırdıklarını anlatan Başkan Beyazgül, ‘’Kızılkoyun uzun süredir gecekondularla işgal edilmiş durumdaydı. Kızılkoyunu açtık, bir yandan park yaptık ve ikinci etap üst kısımda çalışmalarımız devam ediyor. Yine kızılkoyunda park ve yeşil alan çalışmalarımız devam ediyor. Kızılkoyun eskiden ne haldeydi şimdi nasıl. Eskiden Kızılkoyuna girmeye korkarlardı, şimdi ise Kızılkoyun vatandaşlarımızın fotoğraf çekim alanı olmuş ve bu güzellikleri vatandaşlarımız çektikleri güzel fotoğraflarla paylaşıyorlar. Kızılkoyun mağaralarını ışıklandırdık. Güzel bir ışıklandırma çalışması yaptık. Şanlıurfa’nın boynuna takılmış bir gerdanlık gibi oldu. Buradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ diye konuştu.

ŞANLIURFA’YA NEFES ALDIRAN PARKLAR VE MEYDANLAR KAZANDIRDIK

Şanlıurfa’da zor olan sorunları bir bir çözerek kente nefes aldıran park ve meydanlar kazandırdıklarının altını çizen Başkan Beyazgül, ‘’Şanlıurfalıların yıllardır konuştuğu Kızılay meydanında çalışma başlattık. Vatandaşlarımız bizlere buraya girmeyin çok zor dediler ama biz Şanlıurfalı hemşehrilerimize bu değer dedik ve burada Kızılay 1. etabını kamulaştırdık. Şimdi burası 15 gün sonra park olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kızılay’da 2. etap kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgedeki çalışmalarımızın tamamlanması için büyük bir çaba ve gayret gösteriyoruz. Belediye eski hizmet binası park yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi gençlerimiz şen şakrak burada oturdukları bir yer haline getirdik. Burası belediye binası yapılmadan önceki hali yine bir parktı ve biz burayı yeniden park haline getirdik. Belediye hizmet binasını taşıyacaksın, yeni bir hizmet binası bulacaksın bu zor bir iş dediler ama biz bunun üstesinden gelerek burayı park yaptık. Biz zor işler için geldik. Şanlıurfa’mızın sıkıntılarının önünü açmak için geldik ve nihayetinde orayı da çözük ve park yaptık. Kendi belediye binamızı satın alarak 15 katlı binamıza taşındık ve etrafındaki dükkanları da yine biz satın aldık’’ ifadelerini kullandı.

ESKİ OTO ALIM SATIM’DA İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Şanlıurfa’da konaklama sayısını artırmaya yönelik eski oto alım satım sitesi bölgesinde imar değişikliği yapılacağın belirten Başkan Beyazgül, ‘’Hizmet binamızın ilerisinde oto alım satım siteleri vardı. Oto alım satım sitelerini de kendi yerlerine taşınmasını sağladık. Şimdi orada 2.2 yoğunluğa kadar bir yoğunluk verilmişken Turizm şehri olan Şanlıurfa’da burası otele dönüştürülmesi için imar planın da değişiklik yapılacak. Müracaatçılara göre bu çalışmalar devam edecektir’’ dedi.

TRAFİKTE KONFORLU YOLLAR

Kent trafiğinin rahatlatılmasına yönelik kalıcı çözümler ürettiklerini ifade eden Başkan Beyazgül, ‘’Abide kavşağı Şanlıurfa’da trafiğin önünü tıkamıştı. Novada Park ve belediye önünden gelen araçlar orada metrelerce yol üzerinde diziliyorlardı. Şimdi Abide Kavşağını da çözüyoruz. Kısa bir süre sonra Şanlıurfalıların hizmetine açacağız ve bu çalışmayla Şanlıurfa’nın trafik yükü rahatlamış olacak. Onun ardında Balıkayağı Bulvarı devam eden süreçte inşallah ihaleye verilecek. Ve ilerinde Buluntu Hoca Bulvarı 11 Kilometre ve bu 11 kilometrelik yol uzun süredir bekliyordu. Diyarbakır yolunu, Mardin Viranşehir yoluna bağladık. Sürücülerimiz uzun süre şehir içerisine girip zaman ve yakıt kaybı yapacakken burayı da bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şanlıurfa’da yıllardır çözülemeyen Açıksu Caddesinde çalışma başlattık ve bu çalışmayla o bölgede trafik akışını rahatlattık. Açıksu Caddesine prestij cadde yaptık Şanlıurfa’nın önünü açmak için buna ihtiyaç vardı ve Açıksu Caddesini prestij Cadde yaparak Şanlıurfalı vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Şanlıurfalı vatandaşlarımıza hizmet yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki trafik akışını sağlayan yollarda çalışmalarımız hızla devam ediyor. O bölgede Güney-Kuzey yolunu açıyoruz. Burada da kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa bir şantiyeye döndü. Her noktasına el atıyoruz. Çevik Kuvvet Kavşağı Karayollarına ait, Ulaştırma Bakanlığına ait ve biz o konuyu da hallettik. Kuzey-Batı Çevre yoluna da girdik ve çalışıyoruz’’ diye konuştu.